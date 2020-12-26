فيفا يرسل النسخة الأخيرة من النظام الداخلي لانتخابات اتحاد القدم

ثلاث مباريات في افتتاح الجولة الحادية عشرة لدوري الكرة اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم النسخة الأخيرة المُرسلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من لوائح ومدونة الانتخابات قبل التصديق عليها بشكل نهائي.

وجاءَ في رسالة الاتحاد الدولي، أنه «تمت الموافقة على النسخة الأخيرة من لوائح ومدونة انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم والتي وافق عليها الاتحادان الدولي والآسيوي، وتجب ترجمتها إلى اللغتين العربية والكردية، وإرسالها إلينا قبل تاريخ 2021/1/6 لمراجعتها والتصديق عليها».

وأضافَ الاتحاد الدولي في رسالته: «نؤيد تسلم رسالة ممثل الحكومة العراقية بشأن التقدم الحاصل في قانون الاتحادات الرياضية، ونطلبُ من الهيئة التطبيعية متابعة الأمر لكي يتم التصديق على القانون المذكور بعد إدخال مقترحات الاتحادين الدولي والآسيوي، وإعلامنا بذلك بأسرع ما يمكن».

وثمنَ الفيفا «الجهودَ العظيمة للهيئة التطبيعية لإصلاح وتحسين الهيكل الإداري للاتحاد العراقي لكرة القدم، وما تم انجازه لغاية الآن، وأنه سوف يشجع الاتحاد العراقي على مواصلتنا بالمعلومات عن تقدم قانون الاتحادات الرياضية».

إلى ذلك، تفتتح اليوم الاحد مباريات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز باقامة ثلاث مباريات، فيلعب المتصدر نفط الوسط امام الكهرباء في ملعب التاجي، ويلتقي النجف والجوية في ملعب النجف الدولي، ويضيف السماوة في ملعبه فريق الحدود.

وتقام غد الاثنين، خمس مباريات في الجولة ذاتها، فيلعب الكرخ والنفط في ملعب الساحر احمد راضي، ويشهد ملعب الصناعة مباراة فريقي الصناعات الكهربائية وفريق القاسم، وفي ملعب فرانسوا حريري تقام مباراة اربيل والشرطة، ويلعب نفط ميسان امام الطلبة في ملعب ميسان الدولي، ونفط البصرة يضيف الديوانية في ملعب البصرة الدولي.

وفي يوم الثلاثاء تقام مباراتان، في ملعب الشعب الدولي تجرى مباراة الوراء وزاخو، وفي ملعب البصرة الدولي يلتقي الميناء وفريق امانة بغداد.

من جانب اخر، يفقد فريق نفط الوسط، خدمات لاعبين مؤثرين في تشكيلة الفريق أمام الكهرباء، اليوم الأحد ، في إطار الجولة 11 من عمر الدوري الممتاز، على ملعب التاجي.. وقال مدير الفريق، نبيل عباس، «نفط الوسط سيفقد جهود رسلان حنون وخلدون إبراهيم بسبب تراكم البطاقات الصفراء».

وأشار إلى أن الجهاز الفني للفريق، بدأ تحضير البدلاء، منوهًا «نتمتع بوجوه شابة قادرة على سد الفراغ الذي سيتركه رسلان حنون وخلدون إبراهيم».وأوضح عباس، أن الفريق وصل أمس إلى بغداد، وسيكون هدفه الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة. , يشار إلى أن نفط الوسط يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة.

من جانب اخر، اعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، ايقاف العمل بالبطاقات التعريفية للصحفيين بسبب كثرة حالات التزوير.

وذكرت الهيئة في بيان ان «الهيئة التطبيعية، ابتداءً من الجولة الحادية عشرة، قررت إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية (الباجات) التي تسمح لحاملها من الصحفيين والمصورين الدخول الى الملاعب في مباريات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بسبب كثرة حالات التزوير».واوضحت ان « «الهيأة التطبيعية ستقوم بإعلان آلية جديدة لدخول الملاعب تسهل مهمة الصحفيين والمصورين من اداء واجباتهم بانسيابية عالية».

وفي سياق اخر، تدعو لجنة المسابقات الأندية المشاركة في بطولات الفئات العمرية ودوري الرديف، ولأمور تنظيمية، إلى ايداع أجور الحكام للمرحلتين الأولى والثانية من البطولات المذكورة أعلاه كتأمينات لدى حسابات الاتحاد، وخلال مدة أقصاها حتى 31/12/2020، وبخلافه لن يتم السماح باشتراك الأندية التي تتخلف عن الايداع.. علماً أن الاتحاد سيتحمل أجور التحكيم للأدوار النهائية.