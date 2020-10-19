ما أقوله للنحات.. جديد “أنمار مردان”

بابل ــــ الصباح الجديد:

عن دار الفرات للطباعة والنشر في بابل، صدر الديوان الثاني للشاعر أنمار مردان، بواقع 87 صفحة من القطع المتوسط. وتضمن الديوان عددا من النصوص منها: فوبيا، أطيح بذاكرتي وأرميها الى المحك، وحدي أقلب السواد، لوحتي وما نفد منها، لم، أنا لم أكن لصا، السير باتجاه غيمة، حين يتلكأ الخوف، مقتطفات لقص العبارة الأخيرة، حب على وشك البوح..

ومما جاء في قصيدة” ما أقوله للنحات:

في أوراقك الباقية

أحمل لياليك في فم كراس قديم

كانت الأوراق رؤيا وغيما

وحديقة مملوءة بإنارة الأفيون

فيا صاحبي

أين سنابلك السبع

وأين وجهي؟

إني أرى نهرين من نار

فحدق ستجد بقاياك

فكيف تجمع بقاياي في كف فراشة؟

…..

وأنمار مردان، سبق وأصدر ” متى يكون الموت هامشا” عام 2016، وأعد مجموعة شعرية وقصصية مشتركة بعنوان” نصوص لا تعرف الموت” . وهو نائب رئيس الهيأة الادارية في اتحاد أدباء وكتاب بابل، شارك في عدد من المهرجانات الشعرية.