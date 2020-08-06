  • الخميس , 6 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العلاجات الخاطئة وكثرة النصائح

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العلاجات الخاطئة
وكثرة النصائح

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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