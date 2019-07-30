دراسات في الإصحاح البيئي وخصائص حبيبات الفضة وتطبيقها كمضاد للبكتيريا وانتشار البرمائيات

ناقشتها كليتا الآداب والعلوم في جامعة البصرة وتابعتها الصباح الجديد

البصرة _سعدي السند :

ناقشت جامعة البصرة عبر كلياتها خلال الأيام القليلة الماضية عددا من الدراسات والأبحاث التخصصية .

الصباح الجديد حضرت عددا من هذه الأنشطة حيث ناقشت كلية الآداب البحث الموسوم ( تقييم جغرافي لمؤشرات الاصحاح البيئي في محافظة البصرة ) .

وتضمن البحث الذي قدمته الباحثة ابتهال شاكر مجيد أربعة فصول تناول الفصل الأول المدخل النظري وناقش الفصل الثاني الخصائص الجغرافية لمحافظة البصرة وبحث الفصل الثالث التوزيع المكاني لمؤشرات الإصحاح البيئي (الإجراءات البلدية ) فيما بين الفصل الرابع التوزيع المكاني لمؤشرات الإصحاح البيئي (إجراءات الصحة الوقائية) .

وتهدف الدراسة إلى تقييم عملية الإصحاح البيئي على مستوى المكان لمحافظة البصرة من خلال استقراء لمؤشراتها البلدية والصحة الوقائية وتحديد أنماطها المكانية واختبار مستوى كفاءتها .

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة البصرة إضافة إلى انه يجب على المؤسسات البلدية توفير عدد مناسب من عمال النظافة وزيادة العدد بالآليات الخاصة برفع النفايات فضلاً عن تفعيل دور الحكومة المحلية من خلال دعم برامج الإصحاح البيئي والتأكيد على ان هذه البرامج تعد من أهم البرامج التي تسعى إلى إيجاد البيئة الصحية لكل روافدها وعناصرها من خلال سلامة الغذاء والماء والتعامل مع النفايات والمخالفات والصرف الصحي والمصادر البيئية للأمراض.

دراسة خصائص حبيبات الفضة النانوية وتطبيقها كعامل مضاد للبكتريا

ونوقشت في كلية العلوم بجامعة البصرة دراسة بعنوان ( تحضير ودراسة خصائص حبيبات الفضة النانوية وتطبيقها كعامل مضاد للبكتريا).

وتضمنت الدراسة التي قدمتها الباحثة ولاء سعيد عباس تأثير الفضة النانوية المحضرة بطريقتين (كيميائية وكهروكيميائية) والمركب النانوي Ag/PVA nanocomposites المحضر بثلاث طرق (كيميائية وكهروكيميائية والموجات فوق الصوتية) على نوعين من البكتريا P. aeruginosa و S. aureus.

وتهدف الرسالة إلى بيان فعالية عالية للفضة على كلا نوعي البكتريا حيث كانت P. aeruginosa أكثر حساسية للمواد النانوية المحضرة من S. aureus. وقد اظهرت تجربة percentage of reduction نسبة قتل لكلا نوعي البكتريا وصلت الى نحو 99 % بعد تعرض البكتريا للنانوبارتكلز لمدة ساعتين.

اضافة الى ذلك تمت دراسة آلية تفاعل الفضة النانوية على DNA الخلايا البكتيرية المعاملة بالفضة لبكتريا P. aeruginosa باستعمال تقنية Real-time PCR.

وأثبتت التجربة حدوث ضرر في DNA الخلايا البكتيرية المعاملة بالفضة وتعد هذه الدراسة على بكتريا P. aeruginosa جديدة اذ تم تحديد آلية قتل الفضة النانوية للبكتريا.

تواجد وانتشار البرمائيات في محافظة البصرة

كما ناقشت كلية العلوم ايضا الدراسة الموسومة ( تواجد وانتشار البرمائيات في محافظة البصرة جنوبي العراق).

وتهدف الدراسة التي قدمها الباحث محمد جاسم الى دراسة توزيع وانتشار البرمائيات في محافظة البصرة للمدة من تشرين الثاني 2017 لغاية تشرين الاول 2018 في ثلاث محطات هي المسحب ممثلا الاراضي الرطبة وابي الخصيب ممثلا للأنهار المتأثرة بمياه المد والجزر ومحطة سفوان ممثلة للمنطقة الصحراوية.

واستنتجت الرسالة ان العلجوم B. viridis هو الوحيد الذي يتحمل الظروف الصحراوية الصعبة في منطقة سفوان.

وظهرت في البرمائيات حالة السبات الصيفي حيث اختفت المحطات خلال تموز وايلول وتشرين الاول وكان ظهورها قليلا جدا خلال آب وفي محطة ابي الخصيب بالذات لكونها ذات اشجار عالية وظلال كثيرة سجل اعلى تشابه بين المحطات بين المسحب وابي الخصيب (66.6) واعلى دليل غنى وتنوع كان في محطة ابي الخصيب حيث بلغ 0.68 و 1.01 على التوالي بينما اظهرت محطة سفوان ادنى القراءات.

وفي الدراسة تم تسجيل خمسة انواع هي Bufotes viridis وHyla savignyi و Rana camerani و Rana ridibundus و Pelophylax bedriagae وهي تنتمي الى اربعة اجناس وثلاث عائلات ورتبة واحدة.