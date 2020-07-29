وزير الموارد المائية يدعو الى إزالة التجاوزات على محرمات الأنهر

عبر دائرة تلفزيونية مغلقة معنية بإزالة التجاوزات

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني الأجتماع الثاني للجنة الأمر الديواني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة والخاصة بأزالة التجاوزات بشقيها على محرمات الأنهر والجداول وعلى الحصص المائية وبمشاركة نواب المحافظين وقادة العمليات المشتركة والشرطة الأتحادية ومدراء الموارد المائية لحوضي نهري دجلة والفرات ومدراء الزراعة .

وفي مستهل الأجتماع أثنى أشاد الوزير بجهود ودور القوات الامنية البطلة بمساندة جهود ملاكات الوزارة ودعم مجلس القضاء الأعلى لتوجهات الوزارة بأنجاح حملتها في عموم العراق لإزالة التجاوزات وإعادة هيبة وسلطة القانون وبالأخص تعاون قيادة شرطة ميسان ودائرة الكهرباء لجهودها ومساندتها لملاكات الوزارة العاملة في المحافظة .

واكد الوزير حرص الوزارة على تأمين الحصص المائية لجميع المستفيدين وتأمين مياه الشرب لمحطات الاسالة في المحافظات وبالأخص محافظة البصرة وضمان وصول حصتها المائية كاملة لتحسين نوعية وكمية المياه .

كما دعا الوزير وزارة الزراعة للتعاون مع الوزارة بعدم تجهيز المتجاوزين بالأسمدة والبذور وعدم شمولهم بالخطة الزراعية وضرورة مطالبة الفلاحين والمزارعين بأستحصال تأييد من مدراء الموارد المائية يؤكد عدم تجاوزهم على حصة الاخرين ، داعيا الجميع للتعاون وأستنفار أقصى الجهود لتأمين جريان المياه ورفع التجاوزات ومتابعة الدعاوى المقامة على المتجاوزين بالأعتماد وحسب توجيه مجلس القضاء الأعلى على التقارير الفنية الصادرة من مدراء الموارد المائية وفرض سلطة القانون لأنجازها وإزالة التجاوزات وتقنين استخدام المياه وتطبيق نظام المراشنة وبالتالي زيادة الغلة الزراعية وضمان توفير الحصة المائية للموسم الشتوي والصيفي المقبل .

على صعيد متصل زار الوزير مقر وزارة الدفاع والتقى بالفريق الاول الركن عبد الامير يار الله رئيس أركان الجيش العراقي لمناقشة دعم قوات الجيش لعمل ملاكات الوزارة في جميع مواقع المشاريع الاروائية وبالأخص مواقع السدود والسدات ودعم ملاكات الوزارة في حملتها لرفع التجاوزات على الحصص المائية وعلى محرمات الانهر ووضع أليات للحد من تلك التجاوزات، ومن جانبه أبدى السيد رئيس أركان الجيش العراقي أستعداده قوات الجيش لدعم القوات الأمنية ووزارة الموارد المائية في حملتها لأعادة هيبة وسلطة القانون. من جانبها تواصل مديرية صيانة مشاريع ري وبزل الأنبار وبالرغم من الحظر الصحي باعمال تأهيل السداد الترابية في مناطق البوعساف جزيرة الرمادي وحسب المواصفات الهندسية بهدف الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في الرمادي من خطر السيول المتوقعة.

وتستمر الملاكات الهندسية والفنية في مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى وحسب توجيهات الوزارة بأعمال المتابعة والمراقبة الميدانية لاعمال توزيعات المياه ولعموم جداول وانهر المحافظة لغرض تأمين ايصال الحصص المائية الى الاراضي الزراعية واستكمال رية الفطام للموسم الشتوي الحالي وضمن البرنامج الاروائي المعد من قبل الوزارة في المحافظة.

كما باشرت ملاكات تطهيرات بعقوبة التابعة الى مديرية صيانة مشاريع ري وبزل محافظة ديالى وبالتنسيق مع شعبة الموارد المائية في بعقوبة بأعمال تطهير جدول سارية جنوب مدينة بهرز وبطول 4كم.ط انجاز 1,5كم.ط منها والعمل مستمر في فترة حظر التجوال والحجر الصحي الوقائي المطبق لغرض تأمين ايصال المياه الى الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة على جانبي الجدول.

وأجرت ادارة دائرة المصب العام متمثلة بالمهندس عبدالأمير حسن محمد جولة تفقدية للأطلاع على مواقع الأسماك البحثية في الكيلو متر 292 ( ال بدير ) و الكيلو متر 331 ( قضاء عفك ) في الديوانية ضمن دراسة إستغلال مياه المصب العام في تربية الأسماك والزراعة بالإضافة الى ناظم التحويل والناظم القاطع للمصب العام وناظم التغذية لمنخفض الدلمج وأعمال التطهيرات الجارية حالياً لقاطع الرشح.