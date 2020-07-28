صندوق الإسكان: صرف 128 مليار دينار لقروض النصف الأول من 2020

العمل تطلق 5 آلاف قرض الأسبوع الجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن صندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة صرف نحو 128 مليار دينار للقروض لغاية 30/6/2020.

وقال الصندوق في بيان صحافي، ان “المبالغ المصروفة للنصف الأول من هذا العام بلغ (١٢٨) مليار دينار عراقي”، مبينا ان “عدد المعاملات التي تم قبولها لغاية ١٥ من الشهر الجاري بلغت (٣٥٣٤) معاملة توزعت في بغداد وباقي المحافظات وحسب الحصص المقررة لكل محافظة ووفقا للخطة الاقراضية السنوية”.

وأضاف الصندوق، ان “عدد الدفعات المصروفة بلغت (٧٦٩٠ ) دفعة، فضلا عن الكشف على (٨٧٢٨) داراً سكنياً من قبل اللجان المختصة في الصندوق لغرض اقراضها وفقاً للتعليمات النافذة”.

واكد الصندوق، في بيانه، استمراره في عمله طيلة الفترة الماضية لخدمة المواطنين وتسهيل اجراءات حصولهم على قرض الصندوق”.

في السياق، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي استعداد وزارته اطلاق خمسة الاف قرض لدعم المشاريع الصغيرة الخاصة بالباحثين عن العمل.. الاسبوع الجاري.

وقال الركابي في تصريح، إن “القروض ستطلق في عموم محافظات البلاد وبما يسهم في تنمية المشاريع الصغيرة في البلاد”.

واضاف ان “وزارته تتجه الى تنفيذ برنامج للنهوض بواقع الاسر ممن هي دون خط الفقر بغية شمولها برواتب شبكة الحماية الاجتماعية من خلال اللجان الميدانية التي تزور المناطق الفقيرة”.

وافصح الركابي بهذا الشأن عن شمول 2000 اسرة من محافظة المثنى ممن هي دون خط الفقر برواتب الشبكة، مشيرا الى ان “الزيارات الميدانية التي تنفذها اللجان المختصة بالوزارة الى المحافظات، تتم بالتنسيق مع وزارة التخطيط للوصول الى الاسر الفقيرة لضمان شمولها برواتب شبكة الحماية”.

في سياق اخر اكد وزير العمل تكثيف دوام موظفي الوزارة على مدار 24 ساعة لإكمال شمول اكبر عدد ممكن من المتقدمين على منحة الطوارئ، التي يفترض ان توزع فور اكمال مقاطعة البيانات الخاصة بالمتقدمين.