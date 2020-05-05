  • الأربعاء , 6 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ارتفاع الدولار أمام سلة عملات

شؤون أقتصادية
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لندن ـ رويترز:

ارتفع الدولار في مقابل معظم العملات أمس الاثنين وسط مخاوف من تجدد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بسبب فيروس كورونا هذه المرة.

وحمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو مسؤولية الجائحة على الصين، المعتقد أنها منشأ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي أحدث التعاملات، نزل اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.0932 دولار. وفقد الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة ليسجل 1.2442 دولار.

وارتفع الدولار أمام العملات الاسكندنافية المنكشفة علي مخاطر التجارة العالمية. ونزلت الكرونة السويدية 0.6 بالمئة إلى 9.8995 في مقابل الدولار وفقدت الكرونة النرويجية 0.8 لتسجل 10.3975 للدولار.

لكن أكبر حركة في أسواق العملة كانت لليوان الصيني الذي انخفض لأقل مستوى في ستة أسابيع عند 7.1555 في مقابل الدولار في الأسواق الخارجية ثم استقر في أحدت سعر له عند 7.1380.

وكانت العملة اليابانية، وهي الملاذ الآمن الأهم، العملة الوحيدة الرئيسة التي ارتفعت أمام الدولار وسجلت زيادة 0.2 بالمئة إلى 106.71 ين للدولار.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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