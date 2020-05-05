الزراعة: أسعار الأسمدة والمبيدات مدعومة بنسبة بين 50 و100 %

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد وزير الزراعة صالح الحسني، أن دعم الفلاح سيحقق الاكتفاء الذاتي، وأن أعتماد المستهلك سيكون على المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية المحلية.

وقال الحسني في تصريح صحافي، إن “الزراعة وضعت خطة ستراتيجية تهدف إلى الاعتماد على المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال دعم الفلاحين”.

وأضاف، أن “أزمة كورونا وغلق الحدود كانت خير دليل على نجاح الخطة من تحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ تم تزويد الأسواق بالمنتجات الزراعية والحيوانية المحلية وبكميات كبيرة”.

وأشار إلى أن “الوزارة عملت على دعم الفلاح في كل ما يحتاجه من مستلزمات ومكننة زراعية، إذ وزعنا الأسمدة بأسعار مدعومة بنسبة 50 % والمبيدات واللقاحات بنسبة 100 % وكذلك دعمنا محصولي الحنطة والشعير بنسبة 70 %، من أجل أن يستمر الفلاح بزراعة أرضه بطرق يسيرة”.

ونفى الحسيني ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استيراد (النبك) في مقابل مبلغ مالي ضخم، محذراً “من بث الإشاعات التي تحاول الإطاحة بالمجهود الكبير الذي تبذله الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنعاش الزراعة في العراق”.

وأعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق، منع استيراد 26 مادة زراعية وحيوانية لحماية المنتوج المحلي.

في السياق، أعلن اتحاد للجمعيات الفلاحية في المثنى، أمس الاثنين، تسويق 30 الف طن من محصول الحنطة بعد أسبوعين من بدء عمليات التسويق، في حين تم تسويق 950 طن من الشعير حتى الآن.

وذكر مدير أعلام الفرع مخلد الحمداني للمربد إن تلك الكميات تعد جيدة مقارنة مع الفترة ذاتها من الموسم الماضي، مبينا أن عمليات تسويق الشعير لا تزال ضعيفة بسبب الشروط التي فرضتها وزارة الزراعة والتي أدت إلى رفض معظم المحصول بسبب الوزن النوعي والرطوبة والشوائب والتفحم.