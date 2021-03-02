التطبيعية تحسم مصير الدوري في أي قرار جديد للحظر

لجنة الحكام تصدر مجموعة من القرارات

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد المتحدث باسم الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة يوسف فعل، أن المباريات قائمة في اوقات الحظر وفق الاستثناءات.وقال فعل “هناك استثناء للمباريات في اوقات الحظر من قبل الهيأة التطبيعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاتمام مباريات الدوري الممتاز في ايام الحظر الجزئي والكلي”.

واضاف ، انه “في حال جاءت قرارات جديدة بشأن الحظر فانها ستسري علينا، ونعمل وفق مقتضيات خلية الازمة”.وكان رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، قد أعلنت في 17 شباط الاضي موافقة مجلس الوزراء ولجنة الصحة النيابية على استمرار منافسات الدوري الممتاز، واستثناء الاندية من التنقل أثناء أيام الحظر الجزئي والكلي فيما سيتم تأجيل كل المسابقات الأخرى إلى إشعار آخر، وتشمل منافسات الدرجة الاولى ودوري الصالات والشاطئية، ودوري الفئات العمرية الذي من المؤمل أن ينطلق قريباً”.

وأوضح بنيان: “أن مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز، ستقام وسط إجراءات وقائية مشددة لجميع العاملين والمتواجدين في ملعب المباراة، وستكون هناك عقوبات إدارية بخصوص المخالفين، وذلك من أجل سلامة الجميع”.ومن المقرر ان يصدر قراراً حكومياً جديداً بشأن حظر التجوال وسط توقعات بان يكون شاملاً لمدة أسبوع تزامناً مع زيارة رجب.

من جانب اخر، أصدرت لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية، وبناءً على توصيات دائرة الحكام، عدداً من القرارات المهمة التي جاءت ضمن اعتبارات منطقية.وأكدَ رئيس لجنة الحكام، الدكتور علاء عبد القادر: أن أول القرارات هو إعادة اختبارات الحكام الذين أكملوا 12 دورة ولم يوفقوا بمادة نظرية واحدة فقط (يقتصر الامتحان على هذه المادة)، فضلا عن الحكام الذين اجتازوا جميع الاختبارات البدنية والنظرية ومجموع درجاتهم أقل من 75 .وأضافَ: تطبق المعايير نفسها التي اعتمدت في الاختبارات السابقة، درجة النجاح 12 من 20 للأخطاء وسوء السلوك والتسلل، و 6 من 10 لاختبارات القانون العربي والانكليزي، على أن لا يقل المجموع عن 75.وتابعَ: ستكون الاختبارات البدنية والنظرية للحكام المؤجلين والحكام في الفقرة “1” في المدة من 15_20 آذار 2021.وبيّن عبد القادر: أن اختبارات اللياقة البدنية ستُعاد بالنسبة للحكام الذين لم يوفقوا فيها بين المرحلتين في المدة من 5_10 نيسان 2021.