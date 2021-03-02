درجال يستقبل سفير إسبانيا في بغداد ويبحث معهُ آلية توقيع مذكرة تفاهم رياضية

إعلام الشباب والرياضة:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أول أمس في مكتبهِ السفير الإسباني في بغداد خوان خوسيه اسكوبار، بحضور مستشار الوزارة لشؤون الرياضة وعددٍ من مديري دوائر الوزارة، فضلًا عن رئيس دائرة المراسم في وزارة الخارجية الدكتور علي شمران، وبحث معهُ ملفات عدة أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بَينَ رابطة الدوري الإسباني ( الليغا ) ووزارة الشباب والرياضة ، بهدف تطوير القاعدة الرياضية في العراق من خلالِ التسويق، والإدارة، والقيادة الريادية، والتدريب، وطرائق التعليم الأكاديمي.

إذ أكد السفير اسكوبار رغبة الجانب الإسباني بعقدِ اجتماعٍ عَبرَ منصة الزووم مع وزير الشباب والرياضة نظرًا للظرف الراهن ، لطرح جميع الأفكار الخاصة باحتياجات العراق، وكرة القدم تحديدًا في مجالي التدريب والتطوير ، من أجل ِ تلبيتها من الجانب الإسباني المختص وجلب الخبراء للمساعدة في تطوير كرة القدم على مستوى الفئات العمريـة وغيرهـا فيمـا يتعلـق بالأنديـة والمـدارس الكرويـة.

من جهتهِ عبر الوزير درجال عن سعادتهِ بمحتوى مذكرة التفاهم، وكل ما طرحه للسفير اسكوبار ، وما تمَ التوصل إليه من تفاهمٍ مشترك مع الجانب الإسباني، مؤكدًا وجود ثلاثة عروض لتطوير الفئات العمرية مُقدمة من الإتحاد الإسباني، ونادي ريال مدريد، وأكاديمية اسباير القطرية.

وأضاف السيد الوزير: سندرس جميع العروض بدقة ونحدد الخيار الذي يأتي بالفائدة الحقيقية لتطوير واقع كرة القدم في العراق بصورةٍ عامة، والفئات العمرية بصورةٍ خاصة.

إلى ذلك، وجه وزير الشباب والرياضة رسالة إلى ابناء قوات الدفاع المدني، قال فيها: في الأول من آذار من كل عام نحتفل ويحتفل العالم معنا باليوم العالمي للدفاع المدني، تكريمًا وتقديرًا للدور الإنساني الكبير الذي يضطلع فيه الدفاع المدني لحماية الأرواح وسلامة الموارد والإنجازات الوطنية.

وينال أبطالنا رجال الدفاع المدني الغيارى تقدير وحب واحترام جميع أبناء شعبنا الكريم وهم يلمسون جهودهم وتطورهم واقتدارهم في جميعِ المهمات والمصاعب التي تواجهنا، من إطفاء الحرائق إلى عمليات البحث والإنقاذ إلى تطهير الأحياء السكنية وتعفيرها ، إذ تتواجد فرق الدفاع المدني العراقية على الخطوط الأمامية لدعم جهود العراق الوطنية لمكافحة وباء #Covid19 ، تحية تقدير وإكبار لرجال الدفاع المدني الأبطال في عيدهم ودعواتنا لهم بالسلامة والتوفيق.

من جانب اخر، أقامت دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية / قسم المرصد الوطني للرياضة في وزارةِ الشبابِ والرياضةِ، ندوةً علميةً بعنوان (تأثير الإعلام الرياضي على الشباب ) على منصة zoom، بمُشاركةٍ عربيةٍ واسعة وبحضور أكثر من (133) شاب وشابة ورياضيين وأكاديميين ومهتمين، وحَاضر فيها الدكتور هادي عبد الله العيثاوي من كلية الاعلام/ جامعة بغداد، فيما أدار أعمال الندوة الموظف خالد عبد الرحمن من قسم المرصد الوطني للرياضة

وتناولت الندوة المحاور الآتية : الإعلام بمعناه الشامل، مفهوم الإعلام الرياضي، الرسالة الإعلامية ذات الطابع الرياضي، الجمهور، تأثير الإعلام الرياضي على الشباب وتَخللت الندوة مداخلات الحضور الذيـن أشـادوا بالنـدوة وأهميـة موضوعهـا.

وبينت مدير قسم المرصد الوطني للرياضة الدكتورة أفراح عبد الوهاب أن الندوة هي من ضمن سلسلة الندوات التي تُقيمها دائرة الدراسات/ قسم المرصد الوطني للرياضة، والتي تهدف إلى الإحاطة بالواقعِ الشبابي والرياضي، فضلًا عن نشر ثقافة الإعلام الرياضي بَينَ الشباب.

يثمن جهود ابطال مديرية الدفاع المدني

إعلام الشباب والرياضة:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أول أمس في مكتبهِ السفير الإسباني في بغداد خوان خوسيه اسكوبار، بحضور مستشار الوزارة لشؤون الرياضة وعددٍ من مديري دوائر الوزارة، فضلًا عن رئيس دائرة المراسم في وزارة الخارجية الدكتور علي شمران، وبحث معهُ ملفات عدة أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بَينَ رابطة الدوري الإسباني ( الليغا ) ووزارة الشباب والرياضة ، بهدف تطوير القاعدة الرياضية في العراق من خلالِ التسويق، والإدارة، والقيادة الريادية، والتدريب، وطرائق التعليم الأكاديمي.

إذ أكد السفير اسكوبار رغبة الجانب الإسباني بعقدِ اجتماعٍ عَبرَ منصة الزووم مع وزير الشباب والرياضة نظرًا للظرف الراهن ، لطرح جميع الأفكار الخاصة باحتياجات العراق، وكرة القدم تحديدًا في مجالي التدريب والتطوير ، من أجل ِ تلبيتها من الجانب الإسباني المختص وجلب الخبراء للمساعدة في تطوير كرة القدم على مستوى الفئات العمريـة وغيرهـا فيمـا يتعلـق بالأنديـة والمـدارس الكرويـة.

من جهتهِ عبر الوزير درجال عن سعادتهِ بمحتوى مذكرة التفاهم، وكل ما طرحه للسفير اسكوبار ، وما تمَ التوصل إليه من تفاهمٍ مشترك مع الجانب الإسباني، مؤكدًا وجود ثلاثة عروض لتطوير الفئات العمرية مُقدمة من الإتحاد الإسباني، ونادي ريال مدريد، وأكاديمية اسباير القطرية.

وأضاف السيد الوزير: سندرس جميع العروض بدقة ونحدد الخيار الذي يأتي بالفائدة الحقيقية لتطوير واقع كرة القدم في العراق بصورةٍ عامة، والفئات العمرية بصورةٍ خاصة.

إلى ذلك، وجه وزير الشباب والرياضة رسالة إلى ابناء قوات الدفاع المدني، قال فيها: في الأول من آذار من كل عام نحتفل ويحتفل العالم معنا باليوم العالمي للدفاع المدني، تكريمًا وتقديرًا للدور الإنساني الكبير الذي يضطلع فيه الدفاع المدني لحماية الأرواح وسلامة الموارد والإنجازات الوطنية.

وينال أبطالنا رجال الدفاع المدني الغيارى تقدير وحب واحترام جميع أبناء شعبنا الكريم وهم يلمسون جهودهم وتطورهم واقتدارهم في جميعِ المهمات والمصاعب التي تواجهنا، من إطفاء الحرائق إلى عمليات البحث والإنقاذ إلى تطهير الأحياء السكنية وتعفيرها ، إذ تتواجد فرق الدفاع المدني العراقية على الخطوط الأمامية لدعم جهود العراق الوطنية لمكافحة وباء #Covid19 ، تحية تقدير وإكبار لرجال الدفاع المدني الأبطال في عيدهم ودعواتنا لهم بالسلامة والتوفيق.

من جانب اخر، أقامت دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية / قسم المرصد الوطني للرياضة في وزارةِ الشبابِ والرياضةِ، ندوةً علميةً بعنوان (تأثير الإعلام الرياضي على الشباب ) على منصة zoom، بمُشاركةٍ عربيةٍ واسعة وبحضور أكثر من (133) شاب وشابة ورياضيين وأكاديميين ومهتمين، وحَاضر فيها الدكتور هادي عبد الله العيثاوي من كلية الاعلام/ جامعة بغداد، فيما أدار أعمال الندوة الموظف خالد عبد الرحمن من قسم المرصد الوطني للرياضة

وتناولت الندوة المحاور الآتية : الإعلام بمعناه الشامل، مفهوم الإعلام الرياضي، الرسالة الإعلامية ذات الطابع الرياضي، الجمهور، تأثير الإعلام الرياضي على الشباب وتَخللت الندوة مداخلات الحضور الذيـن أشـادوا بالنـدوة وأهميـة موضوعهـا.

وبينت مدير قسم المرصد الوطني للرياضة الدكتورة أفراح عبد الوهاب أن الندوة هي من ضمن سلسلة الندوات التي تُقيمها دائرة الدراسات/ قسم المرصد الوطني للرياضة، والتي تهدف إلى الإحاطة بالواقعِ الشبابي والرياضي، فضلًا عن نشر ثقافة الإعلام الرياضي بَينَ الشباب.