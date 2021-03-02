ليفاندوفسكي يواصع تربعه على كرسي صدارة هدافي البوندسليجا

يعزز تفوقه في الدوريات الأوروبية

العواصم ـ وكالات:

عزز النجم البولندي لبايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، صدارته لهدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد ثنائيته في شباك كولن، خلال المباراة التي فاز بها فريقه (5-1)، في البوندسليجا.وسجل ليفاندوفسكي 28 هدفا، حتى الآن، في الدوري الألماني هذا الموسم، ويتفوق بفارق 9 أهداف عن كل من، ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

واستعاد بايرن ميونخ توازنه في الدوري الألماني بفوزه على حساب ضيفه كولن (5-1)، في الجولة الـ23، وذلك بعد تعثره في آخر مباراتين.أهداف الفريق البافاري جاءت عن طريق إريك تشوبو موتينج، روبرت ليفاندوفسكي «ثنائية» وسيرجي جنابري «ثنائية» في الدقائق 18، 33، 65، 82 و86، فيما يسجل التونسي إلياس سخيري هدف كولن الوحيد في الدقيقة 49.بهذه النتيجة، عزز بايرن صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا بوصوله للنقطة 52، فيما تجمد رصيد كولن عند 21 نقطة في المركز الـ14.

وقد يتجاوز ليفا الأرقام، التي تحققت في المواسم الماضية، سواء شيرو إيموبيلي صاحب الـ36 هدفا، أو ليو ميسي (36 و37 هدفا)، ولويس سواريز (40 هدفا)، في سباق الحذاء الذهبي، وذلك مع تبقي 11 جولة على نهاية البوندسليجا.وحتى خارج البطولات الأوروبية الكبرى، لا يوجد منافس لماكينة الأهداف البولندية، على الجائزة المرموقة.ورغم أن أقرب منافسيه، كاسبر يونكر، لاعب بودو جليمت النرويجي، يمتلك في جعبته 27 هدفا، إلا أنها تحتسب بـ40.5 نقطة، مقابل 56 لليفاندوفسكي.

ويتصدر ليفا، الحائز على جائزة هداف البوندسليجا ودوري الأبطال الموسم الماضي، قائمة هدافي البوندسليجا هذا الموسم أيضًا، بـ28 هدفًا، بفارق 9 أهداف عن أقرب ملاحقيه أندريه سيلفا، مهاجم آينتراخت فرانكفورت.وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فقد سجل ليفاندوفسكي أهدافًا في البوندسليجا هذا الموسم، أكثر من 7 فرق في المسابقة.

والفرق السبعة هي، شالكه (15 هدفًا)، آرمينيا بيليفيد (18 هدفًا)، كولن (21 هدفًا)، أوجسبورج (22 هدفًا)، ماينز (23 هدفًا)، هيرتا برلين (26 هدفًا) وفيردر بريمين (26 هدفًا).

وفي سياق تفوق اللاعب الدولي البولندي، فهو لم يحتاج وقتًا طويلًا لهز شباك لاتسيو في عقر داره، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.واستغل الدولي البولندي هفوة قاتلة لدفاع فريق العاصمة الإيطالية، ليوقع على هدف تقدم الفريق البافاري في غضون 9 دقائق فقط.

بهذا الهدف، تجاوز صاحب الـ32 عامًا السجل التهديفي للإسباني راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، في دوري الأبطال.ووصل أفضل لاعب في العالم لهدفه الـ72، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ليفاندوفسكي خلف الثنائي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الذي يتربع على عرش صدارة الهدافين برصيد 134 نقطة، وليونيل ميسي، قائد برشلونة، الذي أحرز 118 هدفًا.

من جانبه، أشاد ميروسلاف كلوزه، المهاجم الألماني السابق، بروبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ.وقال كلوزه وتابع: «لقد قمت بتقييمه جيدًا من قبل، لكن الآن بعد أن قمت بتدريبه ورؤيته كل يوم، يمكنني القول أنه يعاني من نقاط ضعف قليلة جدًا».واستكمل الهداف التاريخي لكأس العالم: «روبرت ليفاندوفسكي ماهر، ولديه رأس وعقل قوي، يفهم المواقف وهو سريع فيها».وأتم: «إيموبيلي جيد جدًا، يخلق الفرص، ويعرف كيف يلعب بعمق ويسدد بشكل جيد، لكن في رأيي، ليفاندوفسكي لديه شيئًا أكثر منه، لا أعرف ما إذا كانا هما الأفضل على الإطلاق».