ثماينة أندية في نهائيات دوري الشباب لفرق الممتاز بكرة القدم

التطبيعية تبدأ التحضير لمهرجان البراعم السنوي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أجرت، أول أمس، لجنة المسابقات قرعة نهائي دوري الشباب لفرق الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ في مقر اتحاد الكرة، بحضور عضو الهيأة التطبيعية الدكتور اسعد لازم وأعضاء لجنة المسابقات وممثلي الأندية الثمانية المتأهلة الى النهائيات،

وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق بين مجموعتين، ضمت الأولى الزوراء ونفط البصرة والصناعات الكهربائية والقوة الجوية، والثانية ضمت فرق أمانة بغداد والسماوة والشرطة ونفط ميسان، وستنطلق المباريات بعد عودة منتخب الشباب من المشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في مصر.

وقالَ عضو لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية ، علي عبيس: ان نظام المباريات سيكون من دوري لمرحلة واحدة بطريقة التجمع في بغداد، ويتأهل من كل مجموعة فريق واحد لخوض المباراة النهائية مع بطل المجموعة الأخرى.وأضافَ: ستبدأ مواجهات الدور الأول للمجموعة الأولى بلقاء الصناعات الكهربائية والقوة الجوية والزوراء يلاقي نفط البصرة، أما المجموعة الثانية فستجمع مباريات الدور الأول الشرطة ونفط ميسان وأمانة بغداد يلتقي السماوة.

واختتمَ عضو لجنة المسابقات علي عبيس حديثه بالقول: إن الهيأة التطبيعية تسعى جاهدة الى نجاح منافسات نهائي الدوري وإظهارها بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع أهمية إقامة دوري الشباب لفرق الممتاز.

إلى ذلك، عقد، وعبر الدائرة الإلكترونية المؤتمر الفني لبطولة الجمهورية للشباب والناشئين ( المنطقة الغربية ) بحضور رؤساء اتحادات ديالى وصلاح الدين وأمين سر اتحاد الانبار، وغياب ممثل الاتحاد الفرعي في نينوى، وتم الاتفاق على آلية خوض المباريات، بحضور عضو لجنة المسابقات ومسؤول المنطقة الغربية، نجم الاوسي، حيث حدد يوم 20/6/2021 لفئة الناشئين و19/6/2021 لفئة الشباب، كما اجمع المجتمعون على إقامة البطولة من دوري لمرحلة واحدة واشترط فيه تقديم كشوفات اللاعبين قبل انطلاق المباريات بيومين، مرفقةً بتعهد خطي من رئيس الاتحاد الفرعي يؤكد فيه صحة أعمار اللاعبين، على أن تطبق جميع التعليمات التي أصدرتها لجنة المسابقات سابقاً، وتم الاتفاق على تأهل فريق واحد من كل فئة للنهائيات التي ستقام بطريقة التجمع في إحدى المحافظات لاحقاً.

وعلى صعيد متصل، أقيمت، أمس السبت، قرعة بطولة الجمهورية للشباب والناشئين لمنطقة الفرات الأوسط في مقر الاتحاد الفرعي في كربلاء، بحضور عضو لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، علي عبيس، وأعضاء الاتحاد الفرعي وممثلي المنتخبات المشاركة، وقد تقرر فيها أن تنطلق بطولة الشباب في ٢٠٢١/٦/٢٠، وبطولة الناشئين في ٢٠٢١/٦/٢٢.

وقالَ عضو لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، علي عبيس: إن القرعة أقيمت بحضور ممثلي منتخبات المحافظات التي ستشارك في البطولة التي تنطلق في العشرين من الشهر الحالي بالنسبة للشباب، أما بطولة الناشئين فستبدأ منافساتها في الثاني والعشرين من هذا الشهر، وهي فرصة لاكتشاف العديد من الطاقات والمواهب الواعدة.

وأضافَ: ستقام البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل منتخب واحد لكل فئة من الناشئين والشباب الى الأدوار النهائية التي ستكون بطريقة التجمع في بغداد أو إحدى المحافظات.

وأشارَ عبيس الى: ان الدور الأول لبطولة منتخبات الشباب أسفر عن مواجهة بابل والمثنى في ملعب بابل، وكربلاء يلاعب النجف في كربلاء، والديوانية في حالة انتظار، أما بطولة منتخبات الناشئين، التي تنطلق في ٢٠٢١/٦/٢٢ ، فقد أسفرت عن مواجهة النجف وبابل في ملعب النجف، وكربلاء يلاقي المثنى في كربلاء، والديوانية انتظار.

واختتمَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس، حديثه بالقول: إن التطبيعية تولي اهتماماً خاصاً ببطولة الجمهورية لمنتخبات الناشئين والشباب، لأنها الركيزة المهمة لتطوير كرتنا، وتسعى لتوفير جميع مستلزمات نجاح البطولة.

تدعو اللجنة الفنية في الهيأة التطبيعية مدربي فرق البراعم المشاركين في المهرجان السنوي لمسابقات البراعم للحضور إلى مقر اتحاد الكرة يوم الاثنين الموافق 21 حزيران الجاري في الساعة الواحدة ظهراً لمناقشة آلية المهرجان والتعرف على برنامجه.