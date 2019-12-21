إضافة كميات جديدة إلى حجم المخزون والاحتياطي النفطي والغازي العراقي

من شأنه أن يعزز التصنيف العالمي للبلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، أمس السبت، إضافة كميات جديدة من الثروة الهايدروكاربونية (النفط، الغاز) الى المخزون والاحتياطي للعراق خلال الفترة المقبلة.

وقال الغضبان خلال ترؤسه اجتماعاً فنياً تخصصياً للفريق المكلف في شركة الاستكشافات النفطية ودائرة المكامن وتطوير الحقول في مركز الوزارة ان «الدراسات الفنية والبحوث الجيولوجية التي أعدها الفريق التخصصي قد اشرت الى وجود مساحات كبيرة في المنطقة الغربية، فضلاً عن محافظات الوسط والجنوب من العراق تضم التراكيب الهايدروكارونية والفرص الواعدة للاستثمار تسهم في اضافة كميات كبيرة جديدة الى حجم المخزون النفطي ومن ثم الى الاحتياطي من الثروة الهايدروكاربونية (النفط،الغاز) وسوف تدخل مناطق جديدة واعدة الى منظومة الانتاج التقليدية».

وتابع «ما يتطلب منا تحديث الأرقام المتعلقة بحجم المخزون والاحتياطي النفطي، وسوف تعلن الوزارة عن ذلك بعد الانتهاء من اعداد وجمع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، وهذا ما يجعل العراق ان يتبؤ موقعاً متقدماً في التصنيف العالمي».

من جانبه قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد ان «نائب رئيس الوزراء وزير النفط ومن خلال اهتمامه بقطاع الاستكشافات النفطية وأهميته في تعظيم المخزون النفطي والغازي، الذي يقدر بإكثر من 112 مليار برميل والاحتياطي الذي يزيد على 143 مليار برميل، وقد أوعز في وقت سابق الى تشكيل لجنة فنية تخصصية تعمل على تحديث المعلومات المتعلقة بالثروة النفطية والغازية من اجل وضع الخطط المستقبلية المناسبة، وقد حققت الدراسات للفريق المكلف نتائج مثمرة تمثل اضافة جديدة في تحديد مسارات فنية رصينة وخارطة طريق نحو الاستثمار الامثل لثروة البلاد».

عالمياً، وعلى مستوى أسعار النفط، تراجعت هذه تراجعاً طفيفاً عندما انخفض سعر برنت القياس سنتاً واحداً.

لكن كلا خامي القياس حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وسط انحسار توترات التجارة الأمريكية الصينية، مما عزز ثقة الشركات وتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.14 دولار للبرميل، منخفضا 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة، لكن بمكاسب أسبوعية نحو 1.4 بالمئة. وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 60.44 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 1.21 بالمئة، وبمكاسب نحو 0.6 بالمئة على مدار الأسبوع.

وعزز التقدم في تسوية نزاع التجارة بين أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة في العام القادم.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك: ”(التركيز) ما زال منصبا على التطورات المتعلقة بوضع التجارة الأمريكية الصينية، ومع قدر كاف من الأخبار الإيجابية طوال الأسبوع.“

وكانت الصين أعلنت يوم الخميس قائمة إعفاءات جمركية على ستة منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة، بعد أيام من قول واشنطن وبكين إن من المقرر توقيع اتفاق تجارة أولي في كانون الثاني.