البرلمان التركي يقر ميزانية 2020

أنقرة ـ رويترز:

أقر البرلمان التركي ميزانية الحكومة لعام 2020 وتشمل زيادة في الإنفاق الدفاعي وتتوقع عجزا قيمته 138.9 مليار ليرة (23.4 مليار دولار، على أساس أن الدولار يعادل 5.9356 ليرة تركية.

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء إن البرلمان أقر ميزانية 2020 بموافقة 329 صوتا في مقابل رفض 159. وتتضمن الميزانية أيضا زيادة في الإنفـاق علـى الصحة والتعليم وتتوقـع زيادة في الإيرادات. وتشـمل الميزانيـة زيـادة فـي الإنفـاق علـى المشروعـات الدفاعيـة ومتطلـبات الجيـش.

وفي 2019 توقعت الحكومة أن يكون العجز في نهاية العام 80.6 مليار ليرة. وقال وزير المالية براءت البيرق في تموز إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون أقل من ثلاثة بالمئة بالرغم من تباطؤ الدخـل.

ورفعت تركيا في أيلول توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2020 لنسبة طموح بلغت خمسة بالمئة وخفضت توقعاتها لنسبة التضخم إلى 8.5 بالمئة مع اعتزام الحكومة التعافي سريعا من الركود وعدم وضع ضغوط إضافية على الميزانية.

وقال البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، في عرض تفصيلي للخطة الاقتصادية وقتها إن الميزانية ستستخدم لتمويل ما وصفه بتحول اقتصادي قائم على الإنتاج.

وقال أردوغان في رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقرار الميزانية إن الخطوة أساسية لتحقيق الأهداف التي وضعتها حكومته للبلاد في عام 2023.