درجال يُشكر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء لمساندتهم أسرة النجم الراحل أحمد راضي

«الشباب والرياضة» تواصل تنظيم أنشطة وورش متنوعة

إعلام الشباب والرياضة

قَدمَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، شكره وتقديره للسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والسادة أعضاء مجلس الوزراء على تذليل احتياجات أسرة النجم الدولي السابق أحمد راضي، وتقديم الدعم والرعاية لقطاعي الشباب والرياضة.

وأكدَ الوزير درجال أن القرار اتخذ خلال جلسة مجلس الوزراء بناءً على الطلب الذي قدمتهُ من أجل معالجة الوضع القانوني للديون المترتبة على الكابتن الراحل أحمد راضي وتقديم الدعم لنجوم الرياضة العراقية ورموزها الذين قدموا تضحيات جسام من أجل إعلاء اسم العراق في المحافل الدولية.

من جانب اخر، نظمت وزارة الشباب والرياضة ـ دائرة التربية البدنية والرياضة / قسم الكشافة مخيمًا كشفيًا لدعم ورعاية اليتيم، بمشاركةِ أكثر من (40) يتيم.. وقال مدير قسم الكشافة عامر عبد الرحمن : إن المخيّم أقيم على أرض متنزه الزوراء بالتعاونِ مع أمانة بغداد / دائرة المتنزهات والتشجير / قسم الوعي البلدي, ومحافظة بغداد / دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة / دار أيتام الكبار، ووزارة التربية / جمعية الكشافة العراقية، مشيرا إلى أن أعمار المشاركين في فعاليات المخيم الكشفي تراوحت بين 13- 18 سنة، وتوزعت النشاطات بين الترفيه والتعليم، وتعليم الانضباط والاستجابة للإيعازات الكشفية فضلًا عن عروض برامج التنمية ودعم موضوع ترشيد المياه.وأضافَ عبد الرحمن: يأتي هذا البرنامج ضَمنَ خطة قسم الكشافة لدعم نزلاء دور الأيتام وإخراجهم من حياة الانعزال إلى الدمج المجتمعي.

من جهتهم قال المسؤولون عن دور الأيتام لقد ترك المخيم تأثيرًا إيجابيًا في نفوس الأيتام كون البعض منهم يعاني من ضغوطاتٍ نفسية بعد فقدان آبائهم، كونهُ يركز على بناء شخصية اليتيم، فيما قدمَ الأيتام شكرهم إلى وزارة الشباب والرياضة لما قدمتهُ من برامجٍ تثقيفية وترفيهية أضافت لهم الكثير من المعلومات.

من جانب اخر، أقامت دائرة التربية البدنية والرياضة /قسم رياضة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارةِ الشبابِ والرياضةِ، ورشة عمل عن (تحفيز الدور الإعلامي لنشر الثقافة والاهتمام والوعي لذوي الإعاقة) ،أول أمس على قاعة الدائرة.قَدمَ لأعمال الورشة معاون مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة وصفي الكناني مبينًا أن توجهات السيد الوزير أنصبت باتجاه نشر ثقافة الرياضة والألعاب الرياضية بين المعاقيين وذوي الاحتياجات الخاصة وكسب التعاطف والتشجيع الجماهيري معهم وهو أحد أهم أهداف وزارة الشباب والرياضة.

وقَدمَ المستشار الإعلامي لنقابة الصحفيين، الصحفي الرياضي غازي الشايع عرضًا تاريخيًا عن تعاطي الإعلام الرياضي مع رياضة المعاقين سلبًا وإيجابًا، منوهًا إلى أن ازدهار الصحافة الألكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أسهمت إلى حدود بعيدة في نشر وإطلاع الجمهور على بطولات ومنافسات الرياضيين المعاقين.

وناشد الشايع في ختامِ الورشة تأسيس لجنة إعلامية مختصة بأخبار وإنجازات الرياضيين المعاقين وتسجيل أهم الإنجازات والاستمرار في عقد مثل هكذا ورش.

وفي سياق اخر، ضمن نشاطات وزارة الشباب والرياضة، أقامَ منتدى شباب ورياضة حي النصر التابع إلى مديرية شباب ورياضة بغداد الرصافة، ورشةً بعنوانِ (أهمية التنمية البشرية في بناء المجتمع)، عَبرَ المنصة الألكترونية (fcc)، بمشاركةِ (٢٠٢) مشاركًا، قدمها يعرب نزار.

وتَحدث المحاضر عن التنمية البشرية التي أصبحت منتشرة بشكلٍ كبير مؤخرًا حيثُ تعتمد عليها كم كبير من المجتمعات بهدف تطورها وزيادة نشاطها وحضارتها، ثمَ ذكر يعرب أهداف التنمية البشرية ومن أبرزها: العمل على تطور الرعاية الصحية، المساعدة الصحية للأطفال والمحتاجين، المساعدة على تحسين مهارات الفرد، القضاء على ظاهرة البطالة، وهناك أيضًا نصائح لابد أن يقوم بها مدرب التنمية البشرية بإتباعها ومن أهمها: الثقة بالنفس، المشاركة في الأعمال الخيرية، الثقافة العامة، المهارات الشخصية، التحلي بالصبر، التدريب.وفي نهاية الورشة تم فتح باب الحوار والنقاش بين المشاركين والمحاضر.