نصائحَ لتفادي زيادة الوزن في رمضان

الصباح الجديد-متابعة:

تحدثت أخصائية التغذية العلاجية، بسمة أبو جبل، بشأن بعض النصائح الغذائية التي يجب اتِّباعها في رمضان كي نتجنب زيادة الوزن خاصة مع ازمة كورونا والحجر المنزلي وقالت: “زيادة الوزن تراكمات لعادات خاطئة، ومن الصعب في أكثر الأحيان أن يحدِّد المتخصص عادة رئيسة واحدة تسببت في زيادة وزن الشخص، إلا أن العادات الغذائية في رمضان تفوز بالأسوأ، فما نراه من إسراف وتبذير في الطعام منذ لحظة أذان المغرب وحتى الفجر دليل على قلة الوعي.

وتابعت: رمضان لا يحتاج إلى نظام غذائي خاص، إذ يكفيك أن تستمع إلى معدتك فقط. لماذا يشتري الناس ضعف المشتريات الغذائية في رمضان مع أننا نصوم نصف اليوم تقريبًا؟ ثم تناول الضعف، ونشكو من زيادة أوزاننا. والحل هنا ليس أن تأكل أقل، بل أن تحل المشكلة من جذورها، وتشتري المعقول كي تأكل المعقول”.

وعن أصناف الطعام المسبِّبة للسمنة تقول: “لو تطرقنا لجميع أصناف رمضان غير الصحية ستطول القائمة، رغم أن المائدة الرمضانية في أصلها صحية، فنحن نتناول التمر كبداية، ونشرب الماء بجانب الطبق الرئيس “الشوربة”، لكن الطعام المقلي أو عالي الدهون، إضافة إلى المبالغة في الملح، والمبالغة في تناول المعجنات والنشويات في رمضان، والإكثار من السكر. أنصح بالبحث عن الطرق الصحية لطهي وجبتك المفضلة في رمضان، او أضعف الايمان نتناول منها كميات معقولة فالتوازن مهم.