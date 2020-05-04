هاتف منافس من هواوي بـ 95$ فقط!

الصباح الجديد-وكالات:

أعلن وكلاء شركة هواوي في روسيا عن بدء بيع عدة نماذج جديدة من الهواتف التي طورتها الشركة، منها هاتف HONOR 9S الذي طرح بسعر 95 دولارا فقط.

وبالرغم من سعره الرخيص حصل الهاتف المذكور على مواصفات تعتبر جيدة بالنسبة للهواتف المتوسطة الثمن، ويتميز بشاشة بمقاس 5.45 بوصة بدقة عرض (1440/720) بيكسل.

وزود بمعالج رباعي النوى من نوع Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت.

كما تميز بواجهات تشغيل Magic UI 3.1، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، وكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM.