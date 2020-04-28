ايقاف تمويل موافقات سابقة لوزير المالية او رئيس الوزراء بغية تغطية الرواتب

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وثيقة حكومية تداولتها مواقع إخبارية عدة، عن توجه رسمي بإيقاف تمويل موافقات سابقة من وزير المالية او رئيس الوزراء خلال الأشهر الماضية.

وجاء في الوثيقة الموقعة من مدير عام دائرة الموازنة، طيف سامي محمد، والمعنونة بتمويل شهر نيسان: ” نظراً لشحة السيولة النقدية لشهر نيسان بسبب انخفاض اسعار صادرات النفط، وجه مدير عام دائرة الموازنة دائرة المحاسبة بايقاف تمويل جميع الموافقات السابقة التي حصلت بتوجيهات وزير المالية او رئيس الوزراء وللاشهر السابقة” .

ووفقا للوثيقة: ” يكون التمويل حصراً للرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب الشركات ورواتب المنح واجور التنظيفات واجور المختارين وتمويل وزارة الصحة ودوائر الصحة في عموم المحافظات حصراً “.