المالية النيابية تستبعد التوجه لخفض رواتب الموظفين ومعايير لتقليل الفوارق بينها

بغداد ـ الصباح الجديد:

استبعدت اللجنة المالية النيابية امس الاثنين وجود توجّه بشأن تخفيض رواتب الموظفين، مؤكدة عدم ورود توجيه من الحكومة بهذا الشأن.

وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “اللجنة المالية وضعت معاييراً الهدف منها تحقيق العدالة في توزيع الثروات على أن يقلل الفرق بين الراتب الأعلى والراتب الأدنى، فضلاً عن تخفيض المخصصات”.

وأضاف أن “هذه المعايير سيتم تسليمها إلى الحكومة الجديدة بعد إتمام التشكيل”، مشيراً إلى أن “هناك مقترحات للجنة المالية ستباشر بدراستها لإيجاد حلول للأزمة الحالية”، مبيناً أنه “لم يردنا من الحكومة أي توجيه بشأن تخفيض الرواتب”.