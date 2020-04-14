  • الأربعاء , 15 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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لماذا نشعر بألم في الجنب عند الجري؟

رياضة
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علياء علي العتبي

السبب الرئيسي والأساسي في حدوث ألم الجنب هو نقص الأوكسجين في الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية مما يقلل من كفاءة الطحال والكبد علي إرسال كرات الدم الحمراء التي تحمل الأوكسجين في الدورة الدموية وهذا ما يجعل الألم يظهر في منطقة البطن، وانحسار الدم عن الكليتين اثناء الجهد البدني العالي ايضا احد الاسباب المهمة في حدوث ظاهرة الم الجنب.

وعند ممارسة الرياضة بشكل عام، يتم ضخ الدم في عضلاتنا بشكل كبير فيؤدي ذلك إلى إنخفاض تدفق الدم في أجهزتنا الداخلية، وينتج عن ذلك حدوث تقلصات في الكبد والمعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى الشعور في ألام الجنب.

كما أن، الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بشكل دائم، وتكون معدتهم ممتلئة بالطعام فتحتاج المعدة إلى مزيد من الدم من أجل المساعدة في عملية الهضم، وعند الحركة الكثيرة والمعدة ممتلئة من الممكن حدوث تقلصات في الحجاب الحاجز ويتسبب ذلك في ألم شديد في الجنب.

كيفية التخلص من الم الجنب: ترجع هذه الحالة إلى عدم وصول الأوكسجين الكافي إلى الحجاب الحاجز،وسنعرض في السطور التالية بعض النصائح لتجنب حدوث ذلك الألم: شرب الكثير من الماء، وذلك لإن ألم الجنب يتلازم دائمًا مع الشُعور بالجفاف، وتسخين الجسم جيدا، فعند بدأ تمرين جري فيجب عليك المشي الخفيف ثم زيادة السرعة تدريجيا، وأخذ كمية أوكسجين كبيرة أثناء التنفس،ويمكنكم فعل ذلك عن الطريق الشهيق من الأنف والزفير من الفم، وعدم تناول وجبات كبيرة قبل ممارسة التمارين الرياضية.

وينصح الخبراء بعدم تناول وجبة أساسية قبل التمرين بمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات، ولكن يمكن تناول طعام بسيط وسهل الهضم مثل ثمرة موز.

* مدربة لياقة بدنية وإيروبكس

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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