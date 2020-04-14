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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جماهير كالياري تتذكر التتويج القديم

رياضة
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روما ـ وكالات:

احتفلت جماهير كرة القدم الإيطالية، بمرور 50 عامًا على لقب الدوري الوحيد الذي فاز به كالياري.. وحرصت وسائل الإعلام الإيطالية، على استرجاع ذكريات الفوز الأول والوحيد بالدوري لفريق الجنوب الإيطالي.

وأعادت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” نشر غلاف قديم لها بتاريخ 13 نيسان 1970، اليوم التالي لتحقيق الفوز باللقب، وكان بعنوان “الدوري في كالياري”، أعلى صورة للأسطورة الحية جيجي ريفا وهو يحتفل داخل ملعب فريق جزيرة سردينيا.

وسجل ريفا، المعروف باسم هدير الرعد، هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه على باري 2-0، مما أدى إلى نجاح الفريق في حسم اللقب مع تبقى مباراتين على نهاية المسابقة، في التوقيت ذاته الذي خسر فيه يوفنتوس بنفس النتيجة في ملعب لاتسيو.. وخلت قائمة كالياري في ذلك الوقت من أبناء جزيرة سردينيا، لكن ريفا و7 لاعبين آخرين من تلك القائمة استمروا في العيش بالجزيرة حتى بعد إنهاء مسيرتهم الكروية.

وكان ريفا قد سجل 21 هدفا من أصل 42 سجلها كالياري في الموسم، وتصدر ترتيب الهدافين للمرة الثالثة في أربعة أعوام، لكن كان للدفاع دور خاص، حيث تلقى 11 هدفا فقط في 30 مباراة خاضها.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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