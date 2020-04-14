الحظر الصحي منح ملاكات الوزارة فرصة لتأهيل الملاعب الرياضية

الكيكو شنكاي يستعيد موقعه الثاني عالميا

بغداد ـ محمد حمدي

اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض ان ملاكات وزارة الشباب والرياضة العاملة في الملاعب الرياضية الكبيرة استفادت من زمن الحظر الصحي المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا ، لتاهيل ارضيات الملاعب واصلاح بعض الاضرار في المقاعد والاسلاك الكهربائية ومنظومات الماء والسقي لتكون بافضل حالة و حلة لها وبتكاليف لاتكاد تذكر .

وتوجه رياض بالشكر والتقدير لوسائل الاعلام الرياضي والمصورين المحترفين ممن تسابقوا لاجل اظهار الصور الزاهية للملاعب كما هو الحال في كربلاء والنجف والبصرة وواسط وبغداد ، منوها ان العمل سيستمر بجميع الملاعب والقاعات في جميع المحافظات حتى عودة الحياة الى طبيعتها بعون الله.

كما، تواصل ملاكات وزارة الشباب والرياضة عملية الادامة لارضية ملعب كربلاء الدولي ٣٠ الف متفرج، من أجل الابقاء على الملعب في درجة جاهزية تامة لاستقبال المباريات في حال انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

إلى ذلك، بعث وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض التهنئة إلى اتحاد الكيكو شنكاي، جاء فيها: نبارك للاتحاد العراقي ، للكيكوشنكاي، والمنتخب الوطني والبطل محمد عباس حصوله على المركز الثاني عالميا بشهادة موثقة من الاتحاد الدولي عقب شطب النتائج السابقة وإعادة التقييم على خلفية فحوصات المنشطات المحرمة دولياً. ونال المجتهد نصيبه وإستحق المخالف عقوبته الرادعة، ولن يصح إلا الصحيح.. تهنئة من القلب لبطلنا المجتهد وجميع الرياضيين وجماهيرنا الرياضية هذا الانجاز الذي تحقق للعراق في اكبر المحافل الدولية.

من جانب اخر، تماشيا مع توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض وبأشراف مباشر من قبل عضو خلية الأزمة الرئيسية في محافظة الانبار مدير شباب ورياضة المحافظة عماد عناد المشهداني نفذت خلية الأزمة الخاصة بمديرية شباب ورياضة الانبار اكبر حملة تعفير وتعقيم الاسواق التجارية والمؤسسات الاعلامية وسيطرات قواتنا الامنية وسرايا الحشد الشعبي والملاعب الرياضية والمساجد والشوارع العامة والاسواق والمؤسسات الحكومية والمدارس في ناحية كبيسة والصقلاوية و قضاء حديثة.

ونفذت من قبل متطوعي منتدى شباب حديثة ومنتدى شباب الصقلاوية ومنتدى شباب كبيسة كما شاركت في حملات التعفير وتوزيع السلال الغذائية لجان لفرق الشعبية بالمحافظة وتوزيها على المتعففين في الاقضية وبالتنسيق مع شعبة العمل التطوعي وشهدت الحملة مشاركة وتفاعل كبير من الرياضيين بالتنسيق مع شعبة العمل التطوعي في مديرية الشباب والرياضة ومن المقرر ان تستمر حملات التعفير والتعقيم في اقضية ونواحي المحافظة كافة للوقاية من فايروس كورونا.

* إعلام الشباب والرياضة