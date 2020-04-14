جوائز مهرجان فابس سينما فن الدورة الثانية

لجان التحكيم لمهرجان قابس سينما فن ، الذي انطلقت فعاليته للفترة من 3 الى 11 ابريل الجاري والتي اختار المنظمون أن تكون رقمية نظرا للوضع العام في البلاد، تعلن نتائج مسابقات الافلام الروائية والوثائقية والقصيرة، وبرمجت الدورة مسابقة رسمية للأفلام الطويلة (روائية ووثائقية) وشارك فيها 11 فيلما من مختلف الدول العربية، إضافة إلى مسابقة رسمية في الأفلام القصيرة (روائية ووثائقية) بمشاركة 5 أفلام عربية

تكونت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من

نبيل جدواني ،الجزائر، رئيس لجنة التحكيم

منال عيسى، لبنان، ميرة الشبلي، تونس

وجاءت الجوائز كالتالي

تنويه خاص، لفيلم لقاء لم يذع، لمحمد صلاح من مصر، جائزة أفضل فيلم قصير، فيلم أهل الكهف، لفخري الغزال من تونس

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من:-

الجيلاني السعدي، تونس، رئيس لجنة التحكيم

سوزي جولييت، المملكة المتحدة

لورا كلوكنر، ألمانيا

رانيا ستيفان، لبنان

وجاءت اللجنة الجوائز كالتالي

تنويه خاص لكل من ، للفيلم الوثائقي 143 شارع الصحراء لإحسان فرحاني من الجزائر، الفيلم الوثائقي الحديث عن الأشجار لصهيّب قاسم البَرّي من السودان، الفيلم الوثائقي اموسو لنادر بوحموش من المغرب

جائزة لجنة التحكيم

فيلم ابراهيم: إلى أجل غير مسمى للينا العبد من فلسطين

جائزة أفضل فيلم طويل ، فيلم طلامس لعلاء الدين سليم من تونس