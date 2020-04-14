بارقة أمل في بعض الدول المتضررة من وباء كوفيد 19

الصباح الجديد-متابعة:

مع تواصل وباء كوفيد 19 بالانتشار حول العالم، فان بعض الدول التي تعد الاكثر تضررا من حيث عدد الاصابات والوفيات، بدأت تعد ببارقة امل تبدأ من اسبانيا حيث انتهى السبات الاقتصادي الى فرنسا حيث حددت السلطات يوم الحادي عشر من مايو ايار المقبل موعدا للتخفيف الجزئي للحجر.

وفي إيطاليا، حيث تم تمديد الإغلاق التام المفروض في البلاد حتى الثالث من أيار/مايو، يُصرح لبعض الشركات مثل المكتبات ومراكز غسيل الملابس باستئناف نشاطها يوم الثلاثاء في بعض المناطق. لكن هذا التخفيف الذي أعلنه رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، في العاشر من نيسان/إبريل، ما يزال هامشيًا.

وفي النمسا، ستفتتح المتاجر الصغيرة بعد ان اعلن المسؤولون استقرار منحنى الإصابات.

ومددت فرنسا، إحدى الدول التي تضررت بشكل كبير، الحجر لمدة شهر لكن الرئيس إيمانويل ماكرون خطط لافتتاح دور الحضانة والمدارس ورفع الحجر.

وسيكون الخروج تدريجيا، ففي حين سيتم إعادة فتح المدارس شيئًا فشيئًا اعتبارًا من 11 أيار/مايو، لكن الحانات والمطاعم ودور السينما ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للحدود مع الدول غير الأوروبية.

وفي الولايات المتحدة، قال حاكم نيويورك اندرو كومو “لقد مر الأسوأ” على الرغم من أن الولاية سجلت عشرة آلاف حالة جراء الوباء.

وقال كومو “نحن في طور السيطرة على تفشي” الفيروس، مضيفا أن إعادة فتح الحياة الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم “بعناية وبطء وذكاء”.

وحثّ كومو سكان نيويورك على الاستمرار في اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، قائلاً إن “يومين أو ثلاثة أيام من السلوك المتهور” يمكن أن تعيد الحرب ضد الوباء لنقطة البداية.

وتمارس الحكومات في جميع أنحاء العالم استراتيجية استئناف النشاط، والتي ستكون تدريجية بالضرورة، لتجنب موجة ثانية من الوباء أكثر فتكًا من الأولى.

وبدأت بعض البلدان الأقل تضررا، مثل النمسا بوضع خطة للخروج من الأزمة. ولكن أي من الدول الأكثر تضررا، لم تعلن عن موعد محدد، كما فعلت فرنسا، لإنهاء الإجراءات الصارمة.

وما يزال العزل سيد الموقف حتى الآن، فعلى غرار باريس، وبعدها روما و مدريد، تنوي لندن التمديد.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي ينوب عن بوريس جونسون مؤقتا في رأس الحكومة، أنه لا ينبغي رفع “الإجراءات المعمول بها حاليًا” على الفور، حيث أن البلاد “لم تتجاوز بعد ذروة” الوباء.

في إسبانيا، وبرغم اجراءات العزل المستمرة، سمحت الحكومة للعمال، تحت شروط صارمة، بالعودة إلى المصانع ومواقع البناء، بعد أسبوعين من “سبات” جميع الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية.

وفي محاولة لإنعاش اقتصاد هش وتجنبا لحدوث عدوى، قامت الشرطة ومتطوعون بتوزيع عشرة ملايين قناع في المترو ومحطات القطار.

ويأتي استئناف الانشطة المحدود هذا لاحقا للأخبار بشأن تحسن الوضع الصحي على الرغم من وقوع وفيات يومية في العالم، الذي سجل أكثر من 117 ألف حالة وفاة منذ ظهور الوباء في كانون الأول/ديسمبر في الصين.

في ألمانيا، دعت أكاديمية ليوبولدينا الوطنية للعلوم إلى عودة “على مراحل” إلى حياة أكثر طبيعية في حال “استقرت” أرقام الإصابات الجديدة.

وفي إيطاليا أو إسبانيا، سجلت الحصيلة اليومية أقل وطأة وفي العديد من البلدان، كما هو الحال في فرنسا، إنخفض عدد المرضى في قسم العناية المركزة.

كما سجل في الولايات المتحدة تباطؤ معين، برغم وقوع أكثر من ألف حالة وفاة في اليوم (تم تسجيل أكثر من 1500 في 24 ساعة امس الاول الاثنين).

وفي الهند، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد والذي يطال 1,3 مليار شخص، سيمدد حتى الثالث من أيار/مايو.