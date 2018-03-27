أميركا: لا ندعم أي طرف في الانتخابات العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن السفير الأميركي في العراق، دوغلاس سيليمان، أمس الثلاثاء، إن حكومة بلاده لا تدعم أي طرف من المشاركين في الانتخابات العراقية المقبلة المزمع إجراؤها في الثاني عشر من شهر آيار.

وقال سيليمان في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد” إن “الولايات المتحدة لاتدعم اي جهة او حزب في الانتخابات المقبلة، موضحا “لكننا سندعم حكومة معتدلة غير طائفية تخدم جميع مكونات الشعب العراقي”.

وأضاف أن “التحالف الدولي ابلغنا بأن القوات العراقية لديها خطة جيدة لحماية الانتخابات، ولن نشارك في تأمينها لان القوات العراقية قادرة على ذلك”.

واوضح “من الصعب التلاعب والتزوير في الانتخابات لأن النظام الجديد المستعمل على درجة عالية من الدقة ولايسمح بأي عملية تلاعب”.

وبلغ عدد الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات 205 أحزاب وكيانات سياسية.

وهو أقلّ من الدورة السابقة التي كانت 310 أحزاب وكيانات سياسية، ويأتي ذلك نتيجة اندماج العديد من الأحزاب والحركات السياسية معاً وتفكك بعضها أو اختفائها من الساحة في المدن العراقية المستعادة شمال وغربي البلاد.