مفاجأة هند صبري في عام 2021.. عايزة أتطلق!!

الصباح الجديد – وكالات:

استقرت الفنانة هند صبري على الفكرة التي ستقدمها كمنتجة وممثلة للدفاع عن المرأة، وقررت تقديم عمل درامي جديد بعنوان “عايزة أتطلق” على غرار مسلسلها الشهير السابق “عايزة أتجوز”.

وعقدت اجتماعات مكثفة مع المخرج هادي الباجوري، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، المقرر البدء في تصويره فور انتهائها من تصوير مسلسل “هجمة مرتدة ” المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021.

مسلسل “عايزة أتطلق” سيجري عرضه حصريا عبر منصة رقمية عالمية عام 2021، وتم الإعلان عن فكرته في شهر مايو من العام الجاري، بعدما أعلنت المنصة عن اختيارها النجمة هند صبري لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية، بالمشاركة كمنتج منفذ لمسلسل عربي سيعرض في نطاق عالمي.

وعلقت هند على الفكرة قائلة: أشعر بالحماسة والسعادة وأنا أشارككم خبر انضمامي لعائلة نيتفليكس.. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة بشأن المرأة العربية، وخصوصا أني وللمرة الأولى سأكون منتجا منفذا لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي.

وواكب ترشيح هند لبطولة المسلسل اختيارها ضمن ٥٥ نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن مشروع “لأنّها شاهدت”، مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي.

وحتى الأن تم ترشيح النجمة سوسن بدر للقيام بدور والدة هند صبري وهي نفس شخصيتها في مسلسل “عايزة أتجوز”.