الوضع الغذائي للعراق آمن والتخطيط تكشف آلية التقديم على منحة الطوارئ

بغداد- الصباح الجديد :

أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أن المؤشرات الحالية لا تدل على حدوث مشكلة في الأمن الغذائي بالبلاد، في حين اشارت إلى أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من أهم مخزون استراتيجي عالميا. في الوقت ذاته كشفت وزارة التخطيط، عن آلية التقديم على منحة الطوارئ للعائلات الفقيرة، وحذرت الذين يتقاضون راتباً من الدولة من التقديم على هذه المنحة.

وقال ممثل المنظمة في العراق صلاح الحاج في تصريحات له “نحن في مرحلة مهمة ولا بد من الاتفاق على عدة مفاهيم ومنها الأمن الغذائي الذي يعتمد على أربعة أسس وهي توفير الغذاء، والوصول إلى الغذاء عملياً واقتصادياً، والاستعمال، والاستدامة”.

وأضاف أنه “بالنظر إلى ما نحن إليه الآن فليس هنالك مشكلة حتى الآن بخصوص الإنتاج العالمي لعام 2020 وبأخذ محصول القمح الاستراتيجي مثالاً، ليس هنالك مؤشرات تدل على حصول مشكلة بعكس ما حصل2008 من مشكلة أساسية ارتبطت بالجفاف في تلك الفترة”.

وحول المخاوف من ارتفاع الأسعار، أوضح أن “لدى الناس مخاوف وهذا طبيعي لكن لائحة الأسعار اليومية لا تدل على وجود مشكلة”، مبيناً أن “ العراق صدر مليون طن من الشعير خلال العام الماضي وهنالك فائض عن الاستهلاك المحلي للمنتوجات ومنها القمح حيث حقق العراق الاكتفاء الذاتي لهذا المخزون الاستراتيجي محلياً وعالمياً”.

وأشار الحاج إلى أن “إمكانية هدر الخضار أكبر مع وجود أي معوق في النقل لذا لا بد من المزيد من التسهيلات، ناهيك عن أن عدداً كبيراً من الناس يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل أساسي لذا لا بد من ضمان الإنتاج ومراقبة الأسعار وهذا ما يحصل الآن في العراق”.

في حين كشفت وزارة التخطيط، عن آلية التقديم على منحة الطوارئ للعوائل الفقيرة، فيما حذرت الذين يتقاضون راتباً من الدولة من التقديم على هذه المنحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، إن “المنحة الطارئة تقدم على مرحلتين للأسر الفقيرة التي تضررت بشكل مباشر من الظروف الراهنة والمتمثلة بأزمة كورونا وإجراءات الحظر الوقائي”.

وأضاف، أن “الآليات ستكون دقيقة وضامنة بحيث لا يمكن لغير المشمولين الحصول على المنحة، لكون هناك قاعدة بيانات لدى وزارة التخطيط بشأن الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية”.

وأشار إلى أن “نحو مليوني عائلة ستشمل بهذه المنحة”، مؤكداً أن “الحكومة أطلقت رابط التقديم يوم السبت ويستمر حتى منتصف نهار الخميس المقبل”.

وأوضح، أن “الرابط يحتوي على استمارة تملأ من قبل رب الأسرة على أن يتعهد بصحة البيانات وأنه مشمول بها وخلاف ذلك سيعرض نفسه إلى المسائلة القانونية”، لافتاً إلى أنه “بعد الانتهاء من التقديم سيتم مقاطعة البيانات وتدقيقها مدة ثلاثة إلى أربعة أيام، ومن ثم يتم إطلاق المنحة”.

ولفت إلى أن “إطلاق المنحة يكون عن طريق كود يرسل إلى الهاتف ويقوم رب الأسرة بالذهاب إلى أقرب مكتب للصرف لاستلام المنحة”، محذراً من “تقديم الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية على هذه المنحة لكونهم سيتعرضون إلى المسائلة القانونية”.