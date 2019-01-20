74 حالة إصابة رصاصة بالرأس في بغداد نتيجة الرمي العشوائي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية عن استقبالها 74 حالة إصابة رصاصة بالرأس نتيجة الرمي العشوائي خلال 2018، مبينا أن أغلب الحالات تم إنقاذها وإخراج الرصاصة بعد أن تسببت لهم بنزف في الدماغ وشلل نصفي وكلي للأطراف.

وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي في بيان صحافي، أمس الأحد، إن “طوارئ مستشفى جراحة الجملة العصبية تلقت نحو 74 إصابة رصاصة بالرأس نتيجة الرمي العشوائي في العاصمة بغداد خلال العام الماضي”.

واضاف أن “من بين الحالات 64 إصابة ذكور و 10 حالات اناث”، مشيرا إلى أن “جميع الحالات تسببت لهم بنزف في الدماغ والغالبية منهم مابين شلل كلي ونصفي للأطراف الأربعة وبعضها ألحقت ضررا بالنظر فضلا عن حالات مختلفة أخرى”.

وأوضح الدلفي أن “الفرق الطبية في المستشفى عملت على اسعاف تلك الحالات وبشكل عاجل من خلال العناية المركزة وإجراء عمليات طارئة لإيقاف النزيف والحاقهم بعمليات أخرى لإخراج الرصاصة بعد استقرار وضعهم الصحي”.

وتابع: “بعد اخراج الرصاصة وجلسات العلاج الطبيعي تمكن اغلب المصابين من استعادة حركة اطرافهم ممن انشلت بسبب الإصابة وآخرين في عمق الدماغ ونزف شديد لقوا حتفهم قبل إدخالهم العمليات”.

ودعا الدلفي الجهات المعنية إلى “اتخاذ إجراءات حازمة للحد من الرمي العشوائي لما يتسببه من أذى للمواطنين وكوارث ووفاة بعضهم خاصة من الأطفال”.