300 الف تلميذ وطالب يؤدون امتحانات نصف السنة للسنة الدراسية الحالية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التربية شمول اكثر من 300 الف تلميذ وطالب باداء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2018- 2019 للتلاميذ والطلبة في المدارس الاهلية داخل العراق .

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة التربية فراس محمد حسن في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس الاحد ان ” المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي اعلنت عن العدد التقريبي للتلاميذ والطلبة الذين سيؤدون امتحانات نصف السنة في المدارس الاهلية في بغداد والمحافظات”.

واضاف حسن ان ” 3123 تلميذا وطالبا في المدارس الاهلية العراقية خارج العراق سيشتركون في امتحانات نصف السنة ،اضافة الى 1487 تلميذا وطالبا في المدارس الحكومية خارج العراق سيشتركون ايضا في امتحانات نصف السنة”.

يذكر ان المديرية العامة للتخطيط التربوي في وزارة التربية اعلنت في وقت سابق عن بيانات الاحصاء الاولية لاعداد الطلبة الذين سيؤدون امتحانات نصف السنة {التعليم الحكومي} “.

وقالت المديرية ان عدد التلاميذ في التعليم الابتدائي الذين سيلتحقون بالمدارس لاداء امتحانات نصف السنة سيكون عددهم{6،240،061}تلميذا، بينما سيكون عدد طلبة التعليم المتوسط{2،049،870} طالبا،و{986،014} طالبا في الدراسة الاعدادية،و{46224} طالبا في التعليم المهني، في حين سيكون عدد الطلبة الممتحنين في معاهد الفنون الجميلة{8530} طالبا”.