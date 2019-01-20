131 الفا و468 من التلاميذ تسربوا في العام الدراسي 2017 – 2018

تقرير للتخطيط:

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف الجهاز المركزي للاحصاء امس الاحد، ان عدد التلاميذ التاركين في المدارس الابتدائية بلغ 131 الفا و468 تلميذا وتلميذة في العام الدراسي 2017- 2018.

وقال الجهاز في احصائية نشرها على موقعه الرسمي والذي شمل جميع المحافظات العراقية ما عدا اقليم كردستان واطلعت “الصباح الجديد” عليه، ان “عدد التلاميذ التاركين في المدارس الابتدائية بلغ 131 الفا و468 تلميذا وتلميذة في العام الدراسي 2017- 2018، كانت نسبة الاناث منهم 47.5%”.

واضاف الجهاز ان “التلاميذ التاركين في المدارس الحكومية شكلوا نسبة قدرها 99.0% ، في حين لم تتجاوز نسبة التلاميذ التاركين في المدارس الاهلية عن 0.8% والمدارس الدينية 0.2%”، مبينا ان “عدد التاركين ارتفع في المدارس الحكومية فقط مقارنة بالعام الدراسي السابق بنسبة 2.7% اذ كان عددهم 126 الفا و694 تلميذا وتلميذة”.

واشار الجهاز الى ان “الفترة ما بين ( 2013-2014 الى 2017-2018) شهدت زيادة في اعداد التلاميذ التاركين بنسبة 28.8% حيث كان عددهم 101 الفا و43 تلميذا وتلميذة في العام الدراسي 2013-2014”.

واوضح التقرير ان “اعلى نسبة من التاركين بالمدارس الابتدائية في العاصمة بغداد كانت في مديرية تربية الرصافة الثانية حيث بلغ الاعداد فيها 11 الفا و104 تليمذا وتلميذة تليها مديرية تربية الكرخ الثانية وبعدد 5 الاف و987 تلميذا وتلميذة ومن ثم مديرية تربية الرصافة الثالثة وبعدد 4 الاف و372 تلميذا وتلميذة”.

وبين التقرير ان “محافظة بابل كانت الاعلى من بين المحافظات العراقية ما عدا بغداد في اعداد التاركين فيها من تلاميذ المدارس الابتدائية حيث سجلت 17 الفا و12 تلميذ، تليها محافظة صلاح الدين وبعدد 14 الف 100 ، تليها محافظة البصرة وبعدد 11 الف و938 تلميذا وتلميذة”.