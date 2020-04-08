ليجانيس يمدد عقد إيراسو

مدريد ـ وكالات:

أعلن نادي ليجانيس تمديد تعاقده مع اللاعب خافيير إيراسو لمدة موسمين مع خيار إضافة عام آخر.. وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن إيراسو “30 سنة” جدد تعاقده، الذي ينتهي بختام الموسم الجاري.. وانضم اللاعب لفريق ليجانيس في 2013 قادما من أتلتيك بيلباو.

وكان إيراسو قد ترك الفريق في 2015، وانضم لفريق أتلتيك بيلباو حيث لعب موسمين وفاز بكأس السوبر الإسباني ثم عاد إلى ليجانيس في 2017.

وعبر اللاعب عن سعادته بتمديد تعاقده مع الفريق حيث قال للموقع الإلكتروني: “سيظل ليجانيس دائما في قلبي. عندما انضممت للفريق، لم أكن أعرف المدينة، لكن بمرور السنوات تعلمت أن أحبها هي والفريق. لقد كونت عائلة هنا”.