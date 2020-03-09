بسبب كورونا.. جامعة ستانفورد تعتمد “دروس الإنترنت”

الصباح الجديد – وكالات:

أبلغت جامعة “ستانفورد” الأميركية طلابها أنها ستبدأ من الاثنين توفير الحصص الدراسية عبر الإنترنت لبقية فصل الشتاء، بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الجامعة العريقة الواقعة شمال كاليفورنيا، إنها تتوقع “أن يستمر عدد الإصابات المثبتة بمرض كوفيد 19 بالارتفاع في منطقتنا وفي أوساط جامعتنا”.

وأكدت أن مجموعة كبيرة من النشاطات في الجامعة التي تضم أكثر من 16 ألف طالب، ستلغى أو تعدل.

وفي بيان منفصل، قالت مديرة الجامعة بيرسيس دريل إن طالبين في “ستانفورد” عزلا نفسيهما بعد تعرضهما المحتمل لفيروس “كورونا” المستجد، وأوضحت أن الطالبين غادرا مساكن الطلاب بانتظار نتيجة الفحوصات.

في حين أن جامعتين في ولاية واشنطن، قد اعتمدتا الدروس عبر الأنترنت، بعد ان سجلتا أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة من جراء الفيروس.