مجلس النواب يمرر ثلاثة وزراء جدد ونواب يعتزمون الطعن بالتصويت

رفع جلسته الى الغد بعد كسر النصاب

بغداد – الصباح الجديد:

رفع مجلس النواب، امس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الى يوم غد الخميس بعد التصويت على ثلاثة وزراء ضمن الكابينة الوزارية، هم قصي السهيل للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني للثقافة، ونوري ناطق للتخطيط، فيما اجل التصويت على وزارات الدفاع والداخلية والعدل ولم تحصل الموافقة على مرشحتي وزارتي التربية والهجرة، وبعد ان وجه رئيس مجلس النواب بحضور الوزراء الثلاثة الذين تم التصويت عليهم في جلسة الخميس المقبل، لتأدية اليمين الدستوري، رفع الجلسة بعد كسر النصاب من تحالف الاصلاح وعدد من نواب الكرد.

وعلى الرغم من ان عملية التصويت استمرت لما يزيد على الأربع ساعات، وتواتر انباء بأن الجلسة انعقدت بحضور 261 نائبا، الا ان نواب محافظة نينوى اكدوا انس انهم سيطعنون بالتصويت على الوزراء الجدد لثلاثة اسباب، وقال النائب احمد الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب المحافظة: “سيتم الطعن بجلسة اليوم، عند المحكمة الاتحادية لان التصويت على اكمال الكابينة الحكومية كان بطريقة انتقائية، اضافة الى ان النصاب غير مكتمل”.

واوضح انه “تم عرقلة التصويت على مرشحة وزارة التربية بطريقة متعمدة، على الرغم من انها هي المرشحة الوحيدة لمحافظة نينوى”، موضحا ان “عدم حضور عبد المهدي للجلسة يعد خرقاً قانونيا”.

وتواترت تسريبات أفادت بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عقد امس اجتماعا ببعض نواب تحالف الاصلاح والاكراد لاقناعهم بدخول الجلسة.

وجاء في التسريبات، إن ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماعا، قبيل انعقاد الجلسة، مع بعض النواب في تحالف الاصلاح وبعض النواب الكرد في كافتريا البرلمان لاقناعهم بدخول الجلسة”.

وكان مصدر مطلع افاد قبل انعقاد الجلسة ايضا، بأن ” تحالف سائرون ابلغ الاصلاح بمقاطعة جلسة البرلمان لوجود اصرار على اسماء المرشحين من قبل البناء.