( من باب أوْلى ..)

سالم السالم

حسنا يا موت

هل كان لحمنا

طيبآ… الى هذا الحد

كي تسرقنا كلص!

كان يمكن أن تكون

أكثر تأنقا بالاختطاف

أو أخبارهم

من باب شرف المهنة

أو تجادل ألهك

بتغيير بوصلة الاتجاه

كان بالإمكان

احراقهم بهدوء

أو… فرادى

حدّق بقائمة الألتحاق:

لم يكن بينهم

«سيادة الرئيس «

أو « شيخنا الجليل»

أو «سيد متأنق»!

كل من سرقتهم

عصافير الوطن.

هل كان لحمنا طيبآ

إلى هذا الحد ؟

تناول.. وجه أحمد

مذاق الشهداء مالح

مذاق الفقراء علقم

ايها المتخوم بنا

تقيء ،

ليرجع بعض الأولاد لأمهاتهم

ليكملوا لعبتهم

حلمهم

ليصبح طيراً

خذ.. اجازة صيفية

لبعض الوقت

فالحوريات بطعم الشهد

ربما تغيّر وقتك

وتصبح مواطنا صالحا

او كن. ابا مرة واحدة

حينها ،

ستعرف كيف تقتنص

بشرف.