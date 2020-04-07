  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
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سون يبدأ الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية

رياضة
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لندن ـ وكالات:

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي أن مهاجمه سون هيونغ-مين سيبدأ الخدمة العسكرية الإلزامية في بلده كوريا الجنوبية بينما لا يزال النشاط متوقفاً في إنكلترا بسبب جائحة فيروس كورونا.. ويقضي سون، الذي عاد إلى كوريا الجنوبية في أواخر آذار ، فترة الحجر الصحي وسيبدأ الخدمة العسكرية في وقت لاحق هذا الشهر.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عن المباريات منذ إصابته بكسر في اليد في شباط وكان من المقرر أن يقضي 21 شهراً في الخدمة العسكرية لكنه حصل على إعفاء بعد أن قاد كوريا الجنوبية للفوز بذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2018.

وقال توتنهام في بيان “يؤكد النادي أن سون هيونغ-مين سيبدأ الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية هذا الشهر. . الفريق الطبي على اتصال دائم باللاعب حيث يختتم برنامج تعافيه بعد أن أصيب بكسر في انتصار 3-2 على استون فيلا في 16 شباط ويواصل التدريب”.

وقال توتنهام، الذي كان يحتل المركز الثامن في الدوري عندما تم تعليق المسابقة، إن سون سيعود إلى لندن بعد الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية في أيار.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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