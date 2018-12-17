توقعات بنمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق بنسبة 4.1 %

بغداد ـ الصباح الجديد:

توقعت احدى الوكالات الائتمانية نمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق بنسبة 4.1% في عام 2019.

وقالت وكالة «موديز»، التصنيف الائتماني في تقرير لها إن «إجمالي النمو المحلي في العراق سيتسارع من 2.8 هذا العام إلى 4.1 في المائة العام المقبل 2019، وهو أعلى مستوى منذ التوسع الاقتصادي بنسبة 13.1 في المائة في عام 2016».

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد العراق بشكل أكبر في عام 2019 إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات بسبب ارتفاع أسعار النفط التي من المتوقع أن يبلغ متوسطها 75 دولاراً للبرميل».

وقال التقرير «ارتفاع أسعار النفط والانتاج، فضلا عن الزيادة المتوقعة في الإنفاق الاستثماري بسبب تحسن الوضع الأمني، عززت التوقعات الاقتصادية للعراق».

ومع ذلك، فإن تقلب أسعار النفط والاضطرابات الاجتماعية المحتملة التي يمكن أن تضعف البنية التحتية الاقتصادية للعراق، فضلاً عن قابلية العراق للتأثر بالمخاطر البيئية، والتي تفاقمت بسبب البنية التحتية القديمة هي مخاطر مستمرة للنمو».

ويستفيد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك والذي ضخ نحو 4.6 مليون برميل من النفط يوميا في تشرين الثاني من انتعاش في أسعار النفط هذا العام بعد تراجع استمر ثلاثة أعوام أدى إلى انخفاض الأسعار إلى أقل من 30 دولارا للبرميل الربع الأول من عام 2016 كما ساعد تحسن الأمن على تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.

وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط العراق على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تضاعفت إلى 66 في المائة بين عامي 2013 و 2016 ، وقللت من عجزها المالي الذي بلغ ذروته عند 14.3 في المائة من الناتج الاقتصادي في عام 2016، وفقاً للتقرير.

وقال التقرير إن «ارتفاع أسعار النفط منذ منتصف عام 2017 قد عكس التدهور في الوضع المالي للحكومة وعزز احتياطيات العراق من العملات الأجنبية (بما في ذلك الذهب) إلى أكثر من 58 مليار دولار في نهاية ايلول 2018».