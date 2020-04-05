أبرز سيارة كروس من ميتسوبيشي

الصباح الجديد-وكالات:

بعد مدة قصيرة من إطلاقها في الأسواق أصبحت Montero spot الجديدة واحدة من أكثر سيارات الكروس اليابانية مبيعا لهذا العام.

ومن أكثر ما شد انتباه عشاق السيارات في هذه المركبة والتي تحمل اسم Pjero sport في بعض البلدان، التصميم الغريب لواجهتها الأمامية، وشكل شبك غطاء المحرك، والتصميم الفريد لمصابيح الضباب التي زود كل مصباح فيها على ثلاث وحدات إضاءة، إضافة إلى تصميم المصابيح الخلفية التي جاءت بشكل طولي كما في سيارات فولفو الحديثة رباعية الدفع.

أما من الداخل فتميزت السيارة بمقصورة بثلاث صفوف من المقاعد تتسع لسبعة ركاب، كما زودت بسبع وسادات أمان هوائية، ونظام تكييف حديث للتحكم بدرجات الحرارة في كل جانب من السيارة بشكل مستقل، كما يسمح بالتحكم بحرارة الهواء في القسم الخلفي من المركبة.

وزودت المركبة بشاشة تعمل باللمس بمقاس ثماني بوصات، قادرة على الاتصال مع أجهزة أندرويد الحديثة عبر البلوتوث، ويمكن من خلالها التحكم بأنظمة القيادة والمولتيميديا.

وتحتوي ميتسوبيشي Montero على كاميرات تمكن من السائق من رؤية محيط السيارة بالكامل، إضافة إلى نظام أمان يعتمد على حساسات للمسافات ويتحكم بنظام الفرامل تلقائيا لتجنب الحوادث على الطرقات.

كما تميزت بمحركات بنزين بسعة ثلاثة ليترات وعزم 209 أحصنة، ومحركات ديزل بعزم 181 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.