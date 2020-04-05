كورونا يحرم سمية الخشاب من حقوقها الشرعية

الصباح الجديد-وكالات:

تسببت الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في مصر بتأجيل دعوى الفنانة سمية الخشاب ضد زوجها السابق المطرب أحمد سعد للحصول على حقوقها الشرعية ومنها النفقة الزوجية ونفقة العدة وتحدد موعدا جديدا لمواصلة نظر الدعوى يوم 30 مايو ايار المقبل.

وتقدمت الفنانة سمية الخشاب، بدعوى قضائية تحت رقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديا ونفسيا وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

وسبق أن أعلنت سمية تنازلها عن كل حقوقها الشرعية التزاما بـ “اتفاق عرفي” عقد بحضور الكبار من العائلتين تضمن مقاصة لفض الاشتباك المالي بينها وبين زوجها السابق، ولكنها تراجعت عن موقفها بعدما خالف سعد الاتفاق وتقدم بشيك محرر منها لصالحه إلى المحكمة وحصل على حكم بسجنها ثلاث سنوات بتهمة تحرير شيك من دون رصيد.