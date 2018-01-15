شل تبيع حصتها في حقل غرب القرنة 1 لشركة يابانية

الصباح الجديد – وكالات:

قال متحدث باسم رويال داتش شل أمس الاثنين إن الشركة اتفقت على بيع حصتها في حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي إلى إيتوتشو اليابانية.

واضاف المتحدث باسم شل ”إيتوتشو وشل توصلتا لاتفاق على بيع حصة شل في حقل غرب القرنة 1 النفطي وتعكفان حاليا على نيل جميع الموافقات اللازمة من حكومة العراق“.

وكان مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي قال لرويترز الأسبوع الماضي إن العراق وافق على بيع شل حصتها البالغة 20 بالمئة في حقل غرب القرنة 1 النفطي إلى إيتوتشو.

وتأتي الصفقة في الوقت الذي اتفقت فيه الشركة البريطانية الهولندية على التخارج من مشروع مجنون النفطي، أحد أكبر الحقول في العراق عضو أوبك، وتسليم عملياته إلى شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة بحلول نهاية حزيران 2018.

وينتج حقل غرب القرنة 1، الذي تديره إكسون موبيل، نحو 405 آلاف برميل يوميا في الوقت الحالي.