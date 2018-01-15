ضبط طنين من مادة الكرستال المخدرة شرقي صلاح الدين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، امس الاثنين، ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأدوية التالفة في قضاء طوز خورماتو شرقي صلاح الدين.

وذكرت المفتشية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “المفرزة التفتيشية في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين وبالتعاون مع قسم شرطة الطوز وبعض أجهزة الداخلية في المحافظة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأدوية التالفة في قضاء الطوز”.

واضاف ان “عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات عن طريق مصادر مكتب المفتش العام المتواجدة شرق محافظة صلاح الدين بقضاء الطوز حول وجود مواد مخدرة وأدوية غير مرخصة مخبأة في أحد الابنية في حي الجمهورية بالقضاء”.

واوضحت “تم تشكيل مفرزة مشتركة بالتنسيق مع مدير قسم شرطة قضاء الطوز وبعض الاجهزة الرقابية والأمنية الأخرى في المحافظة، وقد تمكنت المفرزة المشتركة من مداهمة البناية المكونة من طابقين، وضبطت في طابقها الأرضي طناً و901 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، و2060 شريط من حبوب الترامال المخدرة أيضاً، كما ضبطت في البناية (١٢٠) كارتون من (أبر) الأسبرين، و(١٧٥) كارتون من حبوب الأسبرين غير المرخصة ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام البشري”.

وذكرت ان “المفرزة نظمت محضر ضبط اصولي، وسلمت المضبوطات الى الجهات المختصة المتمثلة بشعبة مكافحة المخدرات بقضاء الطوز، بغية التعرف على أنواع المخدرات ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لفتح تحقيق بالقضية لكشف المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.