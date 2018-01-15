البنك المركزي : مصارف أهلية تجارية لا تسهم في عمليات الاستثمار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد تقرير للبنك المركزي العراقي، ان بعض المصارف الاهلية التجارية ليست لديها اية استثمارات”، مبينا ان “بعض خطابات الضمان تصدر من قبل المصارف مجاملة للأقارب والاصدقاء”.

وقال التقرير وفقا لدراسة أعدها البنك، ان “نسبة الاستثمارات الى اجمالي الموجودات في المصارف التجارية هي 8%”، مشيرا الى ان “بعض هذه المصارف الاهلية التجارية ليست لديها اية استثمارات”.

واضاف، ان “الموجودات النقدية للمصارف التجارية خلال عام 2017 بلغت 6 ترليون دينار من اجمالي الموجودات البالغة 13 ترليون دينار اي ما نسبته 46% يتركز اغلبها في ارصدة المصارف لدى البنك المركزي، مما يؤشر الى تركز نشاطات المصارف في نافذة بيع العملة الاجنبية”.

وتابع التقرير، ان “الائتمان التعهدي الذي تشكل خطابات الضمان الجزء الاعظم منه، تاتي في حالات عديدة مجاملة للأقارب والاصدقاء والشركات التي يسهم او يشارك فيها اعضاء مجلس الادارة بصورة واضحة او مخفية”، مبيناً “عندما تتلكأ المصارف في تنفيذ المشاريع يلجأ البعض منها لأسلوب التسويف والمماطلة في دفع خطابات الضمان مخالفا بذلك احكام المادة 290 من قانون التجارة رقم 30 لعام 1984″.

وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر في 19 من آذار 2017 تعميما لكافة المصارف الاهلية بالالتزام بالمعايير لتلبية بيع العملات الاجنبية، مبينا ان مهمة شركات التدقيق الدولية التي تم التعاقد معها هي تقييم المركز المالي وجودة الموجودات للمصارف”.