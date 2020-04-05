زيارة لمواقع مصر الأثرية من المنزل

الصباح الجديد-وكالات:

تطلق وزارة السياحة والآثار المصرية، في تمام السابعة من مساء السبت المقبل، زيارة افتراضية جديدة، على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وحسابيها على فيس بوك وتويتر وموقع اكتشف مصر. في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية، عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل هذه الزيارات شعارات اكتشف مصر من المنزل، وابق في المنزل، وكن آمنا.

وسيكون اول عرض لمقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة، حفيدة الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر وابنة الملكة حتب حرس الثانية.

ودُفنت مرس عنخ في مقبرة صخرية فريدة بجوار هرم خوفو، جدرانها مزينة بمناظر ملونة، تصور الملكة وعائلتها والخدم والحرفيين والكهنة.

كما تصور المناظر الأثاث الجنائزي الخاص بالملكة، مثل التماثيل والأثاث وصناديق تحتوي على الطعام وملابس ومجوهرات، بالإضافة إلى صورة للتابوت الخاص بها والمصنوع من الجرانيت الأسود.