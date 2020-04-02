  • الخميس , 2 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

كندة علوش

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إستعانت الممثلة السورية ​كندة علوش​ بالممثل العالمي ​أنتوني هوبكنز​ لحثّ الناس على الإلتزام بالحجر المنزلي وإستغلال هذا الوقت في أمور كثيرة مسلية ومفيدة، وذلك للحد من إنتشار ​فيروس كورونا​. وأعادت علوش عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشر مقطع فيديو كان نشره هوبكنز عبر صفحته الخاصة ظهر فيه من داخل منزله وهو يشرح للمتابعين كيف يمضي وقته في الحجر بين الرسم والعزف على البيانو. وعلّقت بالقول: “انتوني هوبكينز ٨٢ سنة  يقضي الحظر بالرسم وعزف البيانو.. الله يحفظ الكبار ويحميهم من المرض، وانتو كيف عم تقضو الحظر غير الأكل”؟

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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