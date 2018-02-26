سعد لمجرد ينفي مثوله أمام المحكمة

الصباح الجديد – وكالات:

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد أن الحديث عن حضوره إلى المحكمة في قضية الاعتداء المرفوعة ضده من قبل الفتاة الفرنسية لورا بريول غير صحيح، وأشار إلى أن البعض يقرر عنه ويحسم الأمور من حوله من دون العودة إليه وقال: “لا أدري من أين يأتي البعض بتلك المعلومات التي تبدو في أكثر الأحيان مفبركة ووهمية، ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وأنا سوف أزوِّد الرأي العام بأية معلومات حقيقية في حال حصلت أي مستجدات قضائية جديدة” .

المجرد أوضح في حديث إلى احدى الوكالات المصرية أن هناك أكثر من عمل فني في طريقه إلى العلن في الأيام المقبلة، وأشار إلى أن الأزمة لم تبعده عن العمل الفني وقال: “بالعكس اصبحت متمسكاً بالغناء أكثر وأكثر، ومن البديهي أن أجد نافذة إلى عالم آخر بعد كل العقبات التي واجهتني في المراحل الماضية. وتابع: “هناك أيضاً فيديو كليب جديد سيرى النور قريباً”.