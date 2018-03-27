الملف الأمني

اعتقال عدد من المتهمين بالتزوير والقتل ببغداد * مقتل 7 مسلحين بعملية نوعية شرقي بعقوبة

تطهير موقع لداعش بين نينوى وصلاح الدين * انطلاق عملية عسكرية لملاحقة إرهابيين غربي الأنبار

بغداد – اعتقال متهمين

اعلنت قيادة عمليات بغداد، امس الثلاثاء، القاء القبض على عدد من المتهمين بالتزوير والسرقة والقتل في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان لها ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبناء على معلومات استخبارية، وبالتعاون مع مكتب مكافحة اجرام الغزالية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بتزوير المستمسكات الرسمية بالجرم المشهود، وضبطت بحوزتهم (17) ختما منوعاً، ومستمسكات رسمية مزورة، في منطقة الشعلة جنوبي بغداد” ، مشيرة الى القاء القبض على متهمين بالسرقة، والاحتيال، والخطف والتزوير، والقتل في مناطق عرب جبور والمحمودية جنوبي بغداد وعرب عباس غربي بغداد والحسينية شرقي بغداد”.

ديالى – عملية نوعية

اعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني امس الثلاثاء مقتل سبعة من مسلحي “داعش” بعملية نوعية للحشد الشعبي شمال شرقي بعقوبة.

وقال رئيس اللجنة الحسيني إن “قوة قتالية من لواء 110 في الحشد الشعبي نفذت عملية نوعية في عمق منطقة الحفاير في محيط تلال حمرين، (64 كم شمال شرقي بعقوبة)، ونجحت بقتل 7 من مسلحي داعش بينهم قيادي” ، مضيفا أن “العملية تمثل جهدا استخباريا مميزا للواء 110 في تعقب خلايا داعش وانهاء وجودها “.

واسط – نفي حظر تجوال

نفى مصدر امني في قيادة شرطة واسط امس الثلاثاء ما تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فرض حظر للتجوال في ناحية الحسينية شرقي مدينة الكوت.

وقال مدير علاقات واعلام القيادة النقيب حسن عواد ان “ماتناقلته بعض وسائل التواصل الإجتماعي من حظر للتجوال في ناحية الحسينية شرقي الكوت، عار عن الصحة” ، مضيفا ان “الوضع الامني في الناحية مستقر بنحو كامل”.

صلاح الدين – تطهير موقع

اعلن آمر فوج المهمات الخاصة في اللواء 50 بالحشد الشعبي جاسم البزوني امس الثلاثاء تطهير موقع رئيس لتنظيم “داعش” بين محافظتي نينوى وصلاح الدين، فيما اشار الى مقتل 14 عنصرا بالتنظيم وتدمير ثلاث مضافات.

وقال امر الفوج البزوني إن “قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية ممثلة بقيادتي عمليات صلاح الدين ونينوى نفذت، فجر يوم امس عملية أمنية مشتركة استهدفت منطقة زور الكنعوص التي تقع بين قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومنطقة إمام غربي بمحافظة نينوى، التي تعد موقعا رئيسا لداعش بعد تحرير قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك والساحل الأيسر لقضاء الشرقاط”.

الانبار – عملية عسكرية

كشف مصدر عسكري في عمليات الأنبار امس الثلاثاء، انطلاق عملية عسكرية من محورين لملاحقة عناصر “داعش” في الصحراء غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “قطعات لوائي الأول والرابع بالفرقة الأولى ضمن عمليات الأنبار وبمساندة حشد الأنبار وباسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي ، شرعت بعملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر داعش بالصحراء غربي الأنبار والبحث عن اوكارهم .

الديوانية – اعتقال مطلوبين

افاد مصدر امني في شرطة محافظة الديواني امس الثلاثاء ان القوات الامنية القت القبض على ثلاثة متهمين بقضايا جنايئة مختلفة في محافظة الديوانية.

وذكر المصدر ان “القوات الامنية تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء بقضايا جنائية تتعلق بالخطف على وفق المادة 421 والاحتيال على وفق المادة 456 وذلك بعد جمع المعلومات عنهم من قبل المصادر الخاصة”.

ذي قار – اعتقال مطلوب

اكد مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الثلاثاء ان قوة أمنية القت القبض على متهم صادر بحقه حكماً غيابياً بالإعدام لإرتكابه جريمة خطف طفلة شمالي مدينة الناصرية.

وذكر المصدر الامني ” من خلال تدقيق بيانات الوافدين لمحافظة ذي قار بموجب قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء تمكنت سيطرة الفجر شمال مدينة الناصرية، من إلقاء القبض على متهم يسكن مدينة الناصرية, والصادر بحقه حكما قضائيا بالإعدام شنقا استنادا لإحكام المادة {421 ق.ع} جرائم الخطف, لارتكابه جريمة خطف طفلة عام 2011″.

نينوى – عمليات دهم

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية امس الثلاثاء ان قوة أمنية، القت القبض على خمسة دواعش في الجانب الأيمن بمدينة الموصل.

وقال الناطق اللواء سعد معن ان “فوج طوارئ الشرطة الثاني في محافظة نينوى ألقى القبض بعمليات دهم على خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية المنهزمة والمطلوبين قضآئياً على وفق المادة ٤\١ إرهاب” ، مضيفا ان فوج الطوارئ القى القبض عليهم في منطقة حي التنك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل”.