المالية النيابية تكثف اجتماعاتها لمناقشة ملف رواتب الموظفين وتأمينها

بغداد- الصباح الجديد :

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر، عن اجتماعات موسعة خلال الساعات الـ48 المقبلة لمناقشة ملف رواتب الموظفين. في ظل الازمة الصحية والاقتصادية في العراق والعالم

وقال مظهر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، أن “الوضع المالي في العراق بشكل عام صعب خاصة بعد الانهيارات المتكررة لاسعار النفط والتي تمثل حجر الزاوية في الموازنات السنوية وتسديد رواتب موظفي الدولة ومؤسساتها والانفاق الحكومي في كل المجالات”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية النيابية مع وزارة المالية والحكومة ستعقد خلال الساعات الـ48 المقبلة اجتماعات موسعة وعاجلة مع المصارف بمختلف عناوينها لمناقشة ملف تامين السيولة المالية لرواتب الموظفين وسبل ايجاد حلول لتجاوز الازمة”.

وتابع عضو اللجنة المالية النيابية، أن “استمرار انخفاض اسعار النفط والتي تسببت في خسائر فادحة للعراق سيكون لها تداعيات صعبة ومعقدة على الوضع المالي في البلاد”، معربا عن أمله في ان “يتجاوز العراق ازمة كورونا، من اجل البحث عن حلول تدفع باتجاه تامين ايرادات مالية قادرة على تسديد مستحقات الحكومة في كل المجالات وخاصة رواتب الموظفين”.