نائبة تقترح بدائل للاعتماد على التعليم الالكتروني منها خفض درجات النجاح

بغداد- الصباح الجديد:

اقترحت النائبة عن تحالف سائرون، ايناس المكصوصي، اليوم الاحد، عدم الاعتماد على التعليم الالكتروني لعدم جدواه لأسباب عدة، مقترحة عدداً من الآليات لاعتمادها بلاد من ذلك.وقالت المكصوصي في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “بسبب ما يمر به البلد من ظروف أدت الى تأخر بدء العام الدراسي 2019/2020، وما نشهده الآن من فرض حظر التجوال بسبب وباء كورونا”.وأضافت “وبسبب ما لاحظناه من عدم استجابة الطلبة للتعليم الالكتروني وعدم فعاليته فأننا نقترح إلغاء العطلة الصيفية وجعل الدوام لطلبة الدراسات الصباحية والمسائية اختياري في العطلة الصيفية، وإلزام الطلبة الذين يلتحقون بالدوام بالحضور”.وأضافت “جعل التعليم الالكتروني اختيارياً للمساعدة على توصيل وفهم المواد وعدم تضييع الوقت، واحتساب السنة عدم رسوب، وجعل المواد التطبيقية للمراحل المنتهية يطالب بها الطالب في السنة المقبلة”.واقترحت المكصوصي “رفع نسبة درجات الامتحان النهائي، اي يكون 60% ويكون السعي 40%”.وأشارت إلى أن “العديد من المؤسسات التعليمية اعتمدت التعليم الالكتروني أو تفكر باعتماده، ولا يعرف الكثير المعنى الدقيق للتعليم الالكتروني او لماذا يجب استخدامه وبعد استخدامه هل ستواجه المؤسسة اي مشاكل وما هي افضل الحلول لهذه المشاكل”.وأردفت “بعض معوقات نظام التعليم الالكتروني، عدم التخطيط وغياب الرؤية الجيدة والتسرع خصوصاً وان التعليم الالكتروني جاء فجأة بدون دراسة سابقة وبدون تجهيزات”.وأوضحت النائبة “عدم وجود تخطيط واضح ودقيق يحتوي على تعريف المشروع، الاهداف، ادوات التنفيذ، التطبيق، المراحل والميزانية اللازمة لكل مرحلة وتحديد اللجان التي تتكون من المسؤول عن التنفيذ وصيانة المشروع”.ولفتت الى ان “تطبيق التعلم الالكتروني على جميع المواد التي تدرس فيها فصل دراسي معين هناك بعض المواضيع لا تتناسب مع التعليم الالكتروني والتعلم النموذجي اكثر فعالية خاصة من الموضوعات الرياضية التي تستخدم الرموز والحاجة لحل المشاكل وكليات الطب والمعاهد الطبية المرتبطة بحياة الانسان”.واكدت المكصوصي ان “نقص الموارد والتقنيات والبنية التحتية للاتصال، لتخفيف العبء على الطالب وتجاهل المعرفة والنتائج العلمية للطلاب، ونقص الحماية، وتدني جاهزية شبكات التواصل وخصوصا الانترنت وضعف التدريب”.ولفتت الى ان “عدم وضوح الانظمة والبرامج والطرق التي يقوم بها التعليم الالكتروني حيث تجد الطلاب مشتتين بين عدة برامج مثل Free conference call , Google Classroom وغيرها من البرامج التي يجتهد عليها التدريسي كما وان الطلاب فضلوا التلغرام وهذا دليل واضح على عدم الجاهزية و قلة المعرفة بهذا النظام”.وبينت ان “التعليم الالكتروني يحتاج وقت حتى يستجيب له الطلاب ويتفاعلون معه وهذا لا يتم بالشهر الثالث من هذا العام بدون سابق اعلان او