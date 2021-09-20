الموانئ مستمرة بتنظيف القنوات الملاحية وتجهيز معهدها بأجهزة حديثة ومواصلة اعمال التفريغ والشحن

مذكرة تفاهم بين موانئ البلاد و ونظيرتها في أبوظبي الإماراتية

البصرة ـ سعدي السند:

تم في دبي توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة موانئ أبوظبي الإماراتية ، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مدير عام شركة موانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي : لقد جاءت مذكرة التفاهم هذه من خلال زيارة وفد عراقي الى دولة الأمارات العربية برئاسة وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي لتعزيز التعاون في قطاع النقل عموماً والبحري على وجه الخصوص، وتبادل الخبرات والاستفادة منها، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إذ التقى وزير النقل مع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، وتكاتفا برفقة السواعد المخلصة من أبناء الوزارتين، مسؤولين وعاملين، بهدف إنجاح ما تم الاتفاق على تفاصيله في مذكرة التفاهم.

وتعهد الجانبان العراقي والإماراتي على اتخاذ كافة الخطوات لتحقيق الأهداف المرسومة في الاتفاقية التي تمتد 12 شهراً قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة، وتتمتع موانئ ابوظبي من خلال الاتفاقية بالحق في استكشاف الفرص والقيام بدراسات الجدوى اللازمة المتعلقة بتنفيذ نطاق المذكرة.

وكشفت المذكرة عن مجالات التعاون يتصدرها دراسة الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية وغيرها من البنى التحتية للشركة العامة للموانئ العراقية، وتطوير البنية التحتية في المناطق الداخلية مثل شبكات الطرق والسكك الحديدية من أجل ربط ميناء الفاو بالأسواق المجاورة في الاردن وتركيا، وتمويل جميع دراسات الجدوى المتعلقة بالمذكرة.

مذكرة التفاهم مجرد بداية بين الطرفين، والأمل معقود على المستقبل بخدمة المستثمرين في كلا البلدين نحو موانئ عربية أكثر استيعاباً للمتطلبات العالمية وتتواكب مع الطاقة الإيجابية العالية لدى الشعبين العراقي والإماراتي.

الرافعة العملاقة ابا ذر تصل الى موقع النفق المغمور لانتشال الغوارق

ووصلت الرافعة العملاقة ابا ذر الى موقع النفق المغمور بقناة خور الزبير الملاحية لانتشال عدد من الغوارق .

وقال المدير العام للشركة إنه وبحسب توجيهات وزير النقل بضرورة متابعة أعمال انتشال وتنظيف القنوات الملاحية ، فقد وصلت الرافعة العملاقة ابا ذر الى موقع النفق المغمور الذي تبنيه شركة دايو الكورية لرفع بعض السفن الغارقة

وأوضح المدير العام أن الرافعة العملاقة ابا ذر تبلغ حمولتها 2000 طنا وهي من أكبر الرافعات الموجودة في منطقة الخليج ، لافتا الى أن عملها المستمر سيغير من واقع الممرات المائية العراقية بسبب امكانيتها في رفع كل ما يواجهها من الغوارق البحرية

الحمولات الواردة والصادرة لمينائي أم قصر الشمالي والجنوبي

واصدرت الشركة العامة لموانئ العراق احصائية بعدد الحمولات الواردة والصادرة والوحدات البحرية خلال شهر اب الماضي من عام 2021 .

وقال مدير عام الموانئ ان ميناءي ام قصر الشمالي والجنوبي خلال شهر اب الماضي استقبلا وصدرا حمولات متنوعة بزيادة حجم المناولة البحرية والتي انعكست ايجابيا على زيادة الايرادات المتحققة للدولة .

لافتاً الى ان ميناء ام قصر الشمالي استقبل في شهر اب الماضي ( 71 ) وحدة بحرية واصلة وبعدد ( 40601 ) حاوية منها فارغة ( 23458 ) حاوية وبلغ وزن الحمولات الواصلة ( 669416 ) طن فيما كان مجموع الوحدات البحرية لميناء ام قصر الجنوبي خلال شهر اب الماضي ( 30 ) وحدة بحرية وبوزن حمولات ( 483767 ) طن وعدد حاويات مصدر ( 4777 ) حاوية وبعدد حاويات مستوردة ( 4799 ) حاوية فيما كان عدد الوحدات البحرية المصدرة ( 18 ) وحدة بحرية وبحمولة ( 238397 ) وعدد الوحدات البحرية المستوردة ( 12 ) وحدة بحرية بحمولة ( 245370 ) طن وجرت عمليات التفريغ والشحن والارساء والاقلاع بالتعاون والتنسيق بين الملاحة البحرية وإدارة المينائين

المباشرة بصب الارضية الكونكريتية لطريق الخروج لموانئ ام قصر

واعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن المباشرة بصب الارضية الكونكريتية لأول كيلو متر لطريق الخروج لموانئ ام قصر وقد اخذ فيه نظر الاعتبار حجم حمل الشاحنات الخارجة من الموانئ.

وقال مدير عام الموانئ : باشرت الملاكات الهندسية والفنية في شركتي الموانئ وتنفيذ مشاريع النقل بصب الارضية الكونكريتية لمسافة الكيلو متر الاول الممتد من البوابة الى مدخل ميناء ام قصر الشمالي لطريق الخروج ضمن مشروع تطوير مدخل وطريقي موانئ ام قصر وضمن المواصفات القياسية بمعدل انضغاط 30 ميكا باسكال كطبقة اولى لتحمل وقوف الشاحنات المحملة بالبضائع.

مشيراً الى ان العمل مستمر بمستوى وجبتين صباحا ومساءً للاشراف والعاملين في انجاز هذا الطريق حيث وصل معدل الاكساء بالاسفلت مسافة كيلو متر واحد كطبقة اولى من جهة ميناء ام قصر الجنوبي.