برشلونة يعلن عن خسائر فلكية

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العواصم ـ وكالات:

أقر برشلونة، خلال اجتماع لمجلس إدارته الخميس، موازنة بقيمة 765 مليون يورو لموسم 2021-2022.وأكد النادي أن دورة 2020-2021، ستختتم بخسائر تبلغ 481 مليون يورو.واتفق المجلس، اليوم، على قيام المدير العام للنادي، فيران ريفيرتير، في السادس من أكتوبر/تشرين أول، بتقديم النتائج المفصلة لمعرفة الوضع الفعلي لبرشلونة.وستُعقد الجمعية العامة للمساهمين، في منتصف تشرين أول المقبل.

ولم يُحدد موعد معين لاجتماع الجمعية، لعدم معرفة الموعد الذي ستحدده رابطة الليجا لمباراة برشلونة وفالنسيا، المقررة على ملعب كامب نو ضمن الجولة التاسعة.وستحسم الجمعية إقرار حسابات موسم 2020-2021 من عدمه، وكذلك ميزانية موسم 2021-2022.

واتفق مجلس إدارة برشلونة أيضا، على عزمه خلال انعقاد الجمعية المقبلة، على تقديم اقتراح لتعديل النظام الأساسي في جوانب مختلفة، يبرز بينها احتمال تقليل الولايات المقبلة إلى خمسة أعوام.وبحث اجتماع مجلس الإدارة كذلك الوضع الرياضي، بعد الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، وتناول شكوك بعض أعضاء المجلس بخصوص استمرارية المدرب رونالد كومان.لكن في النهاية لم يكن هناك جديد، وسيستمر المدرب الهولندي في قيادة الفريق.

إلى ذلك، ومن بين خمسة أندية تمثل إسبانيا هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، لم ينجح سوى الريال في تحقيق الفوز.وتعادلت ثلاث فرق في حين خسر برشلونة كعادته مؤخرا أمام بايرن، فماذا قال رواد السوشيال ميديا عن ذلك؟.أسفرت الجولة الأولى بمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (تشامبيونز ليج) عن خيبة أمل كبيرة لعشاق الأندية الإسبانية.

ففي المجموعات الثماني للبطولة هذا الموسم تلعب خمسة أندية إسبانية ولم يفز منها في مباراته الأولى سوى ريال مدريد (المجموعة الرابعة)، بل وكان فوزه بهدف يتيم في الدقيقة 89 سجله البديل رودريجو، علما بأن منافسه الإيطالي إنترميلان أضاع فرصا كثيرة في الشوط الأول الذي تسيده وسدد 14 مرة على مرمى الريال.ومن وجهة نظر مشجعي فرق إيطالية فإن الريال لم يسدد طوال المباراة سوى كرتين جاء من إحداهما الهدف، كما يقول هذا الحساب على تويتر.

برشلونة: أما بقية مباريات الفرق الإسبانية التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الماضي، فافتتحها برشلونة بخسارة مهينة على ملعبه صفر- 3 أمام بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الخامسة)..ونظرا لأن برشلونة تعود مؤخرا على الخسارة أمام بايرن، تندر بعض المغردين العرب على تويتر بأنه «يجب منع الفريقين من المواجهة مجددا إلا في البلايستيشن».وقارن البعض بين منظر كيكي سيتين مدرب الفريق السابق عند الخسارة بثمانية أهداف أمام بايرن عام 2020 وبين حالة الانهيار التي ظهر عليها المخضرم جوردي ألبا، حينما خرج من اللقاء الأخير وجلس بجانب أحد مساعدي المدرب كومان.وأمام نحو 40 ألف متفرج في مدرجات ملعب «كامب نو» لم يشكل برشلونة أية خطورة على مدار المباراة بالنسبة للحارس مانويل نوير، فبقي غائبا عن شاشات التلفزيون حتى أعاد له زميل الكرة، فظهر. وهذا الشيء جعل البعض يتندر بأن «نوير عانى خلال السفر إلى برشلونة أكثر من معاناته خلال المباراة».