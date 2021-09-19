غدا.. إجراء خمس مباريات في افتتاح دوري الكرة الممتاز للموسم 2021/2022

الزوراء يتوج بكأس السوبر على حساب الجوية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تفتتح عصر يوم غد الاثنين مباريات دوري الكرة الممتاز للموسم 2021/2022 باجراء خمس مباريات من الجولة الاولى تعقبها في اليوم التالي اقامة خمس مباريات ايضا، ففي يوم غد الاثنين يلعب الشرطة والطلبة في ملعب الحبيبي في الساعة الثامنة والنصف مساء، في حين يضيف ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ مباراة اهل الدار وضيوفهم فريق نفط البصرة عند الساعة الثالثة والنصف عصرا، وفي التوقيت ذاته بملعب زاخو تقام مباراة زاخو ونوروز، ويلعب النفط ونفط ميسان في ملعب الصناعة بقرار لجنة المسابقات بعد ان كانت مقررة في ملعب التاجي في التوقيقت ذاته، اما مباراة النجف والديوانية فستقام في ملعب النجف الدولي في الساعة السادسة مساء.

وتستكمل بعد غد الثلاثاء مباريات الدور الاول، فيلتقي حامل اللقب الجوية بضيفه فريق القاسم في ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثالثة والنصف عصرا، تعقبها في الساعة الثامنة والنصف مباراة الزوراء والصناعة، وفي ملعب النجف الدولي تقام مباراة نفط الوسط وسامراء في الساعة الثالثة والنصف عصرا، وتجرى في ملعب أمانة بغداد مباراة أهل الدار وفريق الكهرباء في التوقيت نفسه، املا مباراة المناء واربيل فستقام في ملعب الميناء في الساعة الثالثة والنصف عصرا.

من جانبه، توج فريق الزوراء بكأس السوبر ، مساء أول أمس الجمعة، بفوزه على القوة الجوية بهدف من دون رد، على استاد الشعب الدولي. وسجل مازن فياض، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52. ، في المباراة التي قادها الحكم الدولي مهند قاسم ولم ترتق المباراة لمستوى الطموح، برغم أنها تجمع قطبي الكرة العراقية، حيث كان التوجس والتحفظ حاضرا في أغلب الدقائق.

وفي اصداء تحضيرات الاندية لمباريات الدوري الممتاز، اأكد مدرب كرة النفط، باسم قاسم، أن فريقه جاهز تماما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز، المقرر اليوم الاثنين الموافق 20 أيلول الجاري.وقال قاسم، «الفريق أكمل تحضيراته بشكل نهائي لانطلاق منافسات الدوري المقررة اليوم الاثنين.. وأضاف: «سنخوض المباراة الأولى أمام نفط ميسان ، ونأمل أن نحقق بداية جيدة ونكسب النقاط الثلاث».وأوضح أن مواجهة الفرق النفطية فيما بينها، دائما ما تكون ندية، وتشهد تنافسا كبيرا، وسبق أن لاعبنا نفط ميسان في معسكرنا بمدينة أربيل، حيث يعد من الفرق المنظمة وهو منافس عنيد».وتابع: «المباراة لن تكون سهلة، لكن نطمح لحصد نقاطها».أشار إلى أن اللاعبين بحالة بدنية ممتازة، والفريق مكتمل لا يوجد أي غيابات.وختم: «اللاعبون الجدد استقروا مع الفريق والتدريبات أثناء الأعداد جعلت الفريق بحالة انسجام ممتاز».يشار إلى أن النفط تعاقد مع 9 لاعبين محليين في الموسم الحالي، ولا يوجد أي لاعب محترف.

إلى ذلك، أكد مدرب كرة أمانة بغداد، جمال علي، جاهزية فريقه لانطلاقة الدوري الممتاز، بعد خوض عدد من المباريات التجريبية.وقال علي،: «الفريق جاهز لانطلاق الموسم الجديد، بعد أن دخل بمعسكرا تدريبيا في محافظة أربيل».وأضاف: «خضنا عددا من المباريات التجريبية منحتنا فرصة معرفة إمكانات اللاعبين، ومعالجة بعض الأمور قبل دخول المنافسة».وأشار إلى أن الفريق أكمل تحضيراته لملاقاة الكهرباء في الدوري، موضحا: «ندرك طموحات الكهرباء مع مدربه الشاب لؤي صلاح، لكننا نبحث عن بداية جيدة في المسابقة».وتابع: «الفريق مستقر لكننا ننتظر وصول المحترفين الثلاث، والتحاقهم سيمنحنا قوة إضافية، لكن تأخرهم يعني غيابهم من الجولة الأولى».يشار إلى أن القرعة منحت أمانة بغداد أفضلية خوض مباراته الأولى أمام الكهرباء في ملعب بغداد.